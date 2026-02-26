Accordo tecnico F1 tra FIA e team per la stagione successiva

La Formula 1 ha comunicato oggi un accordo tecnico tra FIA e team che introduce modifiche al regolamento e procedure operative per la prossima stagione

FIA e squadre di Formula 1 annunciano cambiamenti al regolamento

La FIA insieme ai team di Formula 1 ha diffuso oggi un comunicato congiunto che introduce modifiche al regolamento tecnico e sportivo. Le novità, che entreranno in vigore dalla prossima stagione, sono state presentate attraverso i canali ufficiali del campionato e nascono da mesi di confronto tra delegati, ingegneri e capi squadra.

Perché si è deciso di intervenire

La spinta al cambiamento parte dalla necessità di chiarire interpretazioni e procedure emerse nel corso dell’ultima stagione. L’obiettivo è semplice: ridurre le ambiguità che hanno creato incertezze operative e garantire che tutte le scuderie lavorino su basi comuni, in particolare su soluzioni aerodinamiche e prassi di gara. Nel dettaglio, l’accordo punta a rendere più trasparente la gestione delle penalità, a uniformare l’applicazione delle direttive tecniche e a definire criteri più netti per le verifiche in pista.

Cosa cambia sul piano tecnico e sportivo

Sul fronte tecnico le revisioni toccano soprattutto aspetti aerodinamici e le procedure di omologazione dei componenti. È prevista la possibilità di introdurre limiti più stringenti su elementi della carrozzeria che influenzano significativamente il flusso d’aria, oltre a un processo di certificazione per i componenti ritenuti critici. Il comunicato specifica anche tempi e modalità delle ispezioni in gara, richiamando concetti come “parco chiuso” e omologazione.

Dal punto di vista sportivo la riforma rivede le procedure sanzionatorie: saranno chiariti i criteri per l’applicazione delle penalità in caso di infrazioni tecniche o operative e rafforzato il ruolo degli steward. È previsto inoltre un percorso formativo comune per gli ufficiali di gara, pensato per uniformare le decisioni e ridurre discrepanze interpretative tra eventi diversi.

Impatto su team, piloti e calendario operativo

I team hanno accolto l’intesa come uno strumento per diminuire l’incertezza normativa senza soffocare la competizione tecnica. Le scadenze per l’adeguamento saranno scaglionate, così da permettere alle squadre di aggiornare progetti e linee di sviluppo senza strappi ai piani produttivi. Sul fronte ingegneristico, molte scuderie dovranno rivedere valutazioni aerodinamiche e, in alcuni casi, riprogrammare test e simulazioni.

I piloti saranno coinvolti dalle nuove procedure sportive: cambieranno alcune regole di comportamento in pista e saranno chiarite le conseguenze per violazioni tecniche. Per facilitare la transizione, la FIA ha previsto sessioni informative rivolte a piloti e team principal per illustrare le novità e i criteri interpretativi.

Attuazione e monitoraggio

L’implementazione sarà accompagnata da un monitoraggio continuo: la FIA seguirà l’applicazione delle regole attraverso verifiche pianificate, report tecnici e feed-back dai team. Lo scopo è adattare eventuali aggiustamenti operativi prima che diventino parte definitiva del regolamento, evitando impatti imprevisti sullo svolgimento delle gare.

Reazioni e prossimi passi

Le prime reazioni ufficiali sono state prevalentemente positive, con apprezzamento per il dialogo tra le parti e la volontà di creare maggiore chiarezza. Nei prossimi mesi sono attese riunioni tecniche e workshop per mettere a punto dettagli pratici; successivamente sarà pubblicata la versione finale delle norme aggiornate e il calendario delle scadenze per l’adeguamento.