Guida pratica alle formule di matrice in Excel: creazione, modifica ed espansione

Una guida chiara e pratica per usare le formule di matrice in Excel: come immetterle, come modificarle a cella singola o multipla, le regole da rispettare e i trucchi per costanti e ampliamenti.

Le formule di matrice in Excel sono strumenti potenti che permettono di eseguire calcoli complessi in modo compatto. Si tratta di formule che operano su insiemi di valori e possono restituire un singolo risultato o più risultati distribuiti su un intervallo. Per chi lavora con fogli di calcolo avanzati è fondamentale conoscere le regole per inseriremodificare ed espandere queste formule senza incorrere in errori come “Non è possibile modificare parte di una matrice”.

In base alla versione di Excel cambia leggermente la modalità di conferma: nelle edizioni recenti di Microsoft 365 molte formule di matrice sono dinamiche e si confermano con INVIO, mentre nelle versioni classiche si usa la combinazione CTRL+MAIUSC+INVIO per creare la cosiddetta formula CSE (CTRL+SHIFT+ENTER). Qui vedremo le differenze pratiche e le regole operative per lavorare con entrambe le modalità.

Come immettere e confermare una formula di matrice a cella singola

Per creare una formula di matrice a cella singola scegli la cella che conterrà il risultato, poi digita la formula iniziando con il simbolo = e usa le funzioni e gli intervalli necessari. Se lavori su una versione corrente di Microsoft 365 puoi premere semplicemente INVIO: Excel riconosce la natura dinamica della formula e la tratta come matrice. In versioni precedenti devi premere CTRL+MAIUSC+INVIO per confermare: Excel inserirà automaticamente le parentesi graffe ({ }) a indicare che si tratta di una formula di matrice.

Un esempio pratico: per calcolare il valore totale di un portafoglio moltiplica il vettore delle quantità per il vettore dei prezzi e somma i risultati. La formula tipica è =SOMMA(C2:C11*D2:D11). Se non hai Excel dinamico, ricordati di confermare con CTRL+MAIUSC+INVIO per ottenere il risultato in una singola cella.

Immettere e gestire formule di matrice che restituiscono più risultati

Quando la formula deve restituire un vettore o una matrice di valori, devi selezionare l’intervallo di destinazione che abbia esattamente lo stesso numero di righe e colonne degli argomenti usati dalla formula. Digita la formula nella cella superiore sinistra dell’intervallo e conferma: in Microsoft 365 premi INVIO, altrimenti usa CTRL+MAIUSC+INVIO. Excel popolerà l’intervallo con i risultati ottenuti.

Esempio pratico con colonne di vendite

Supponiamo di avere quantità in C2:C11 e prezzi in D2:D11. Seleziona E2:E11, inserisci =C2:C11*D2:D11 e conferma adeguatamente: otterrai in ogni cella di E il prodotto corrispondente. Questo è un tipico uso di formula di matrice a celle multiplemolto utile per calcoli ripetuti senza copiare formule individualmente.

Regole fondamentali per modificare formule di matrice ed evitare blocchi

Le formule di matrice hanno vincoli specifici quando si tratta di modifica. Se la formula è a cella singola, seleziona la cella, premi F2 per entrare in modifica, apporta la modifica e poi conferma con CTRL+MAIUSC+INVIO (se non hai Excel dinamico). Se la formula è a celle multiple devi selezionare tutte le celle che la compongono prima di modificare: non è possibile alterare o spostare una singola cella interna senza coinvolgere l’intero blocco.

Operazioni comuni e come gestirle: non puoi eliminare una cella all’interno di un blocco risultante (verrà mostrato l’errore “Non è possibile modificare parte di una matrice”), ma puoi cancellare l’intera formula e ricrearla. Non puoi aggiungere direttamente nuove celle a un blocco già definito, invece puoi inserire i nuovi dati nel foglio e poi espandere la formula creando un nuovo intervallo di output.

Spostare e copiare blocchi di formule

Puoi spostare un blocco di celle che contengono una formula di matrice, ma devi selezionare l’intero blocco e spostarlo come gruppo (ad esempio con CTRL+X e CTRL+V). Excel aggiornerà automaticamente i riferimenti di cella nella formula in base alla nuova posizione. Questo consente di riorganizzare il foglio senza rompere i calcoli, purché il blocco venga trattato come un unico elemento.

Uso avanzato: costanti di matrice e assegnazione di nomi

Le costanti di matrice sono sequenze di valori inserite direttamente nella formula e possono velocizzare alcuni calcoli evitando celle ausiliarie. Anche le costanti hanno regole specifiche di sintassi e modifica: vanno digitate nella barra della formula e, in versioni non dinamiche, confermate con CTRL+MAIUSC+INVIO. Per rendere più maneggevoli le costanti è possibile assegnare loro un nome tramite il Gestore Nomi di Excel; così potrai richiamarle con un identificatore leggibile.

Infine, per imparare con esempi reali, è utile copiare piccoli set di dati di prova sul foglio e sperimentare sia le formule a cella singola sia quelle a celle multiple: in questo modo si comprendono concretamente le trasformazioni di intervalli e la propagazione dei risultati.