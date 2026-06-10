Estetic Formula: l’integratore per la bellezza di uomini e donne

Estetic Formula è l'integratore alimentare che fornisce nutrienti essenziali per la salute di capelli, pelle e unghie. Scopri i suoi benefici e come integrarlo nella tua routine quotidiana.

In un mondo dove l’aspetto esteriore è sempre più importante, prendersi cura di capelli, pelle e unghie è diventato un’urgenza per molti. Estetic Formula è un integratore alimentare progettato per rispondere a questa esigenza, offrendo una combinazione di nutrienti essenziali per il benessere di pelle, capelli e unghie.

Adatto sia per uomini che per donne, questo integratore contiene una miscela di vitamina CzincorameMSM (metilsulfonilmetano), alga Lithotamnium calcareumL-Lisina e L-Prolina. Ogni componente è stato selezionato per il suo ruolo specifico nel mantenimento della salute e della bellezza.

I benefici dei nutrienti chiave

La vitamina C è un potente antiossidante che contribuisce alla normale formazione del collageneuna proteina fondamentale per la salute della pelle. Lo zincod’altra parte, è essenziale per il mantenimento di capelli, pelle e unghie sani. Il rame aiuta a mantenere i tessuti connettivi sani e contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli e della pelle.

Il MSM (metilsulfonilmetano) è un composto organico contenente zolfo, noto per i suoi benefici sulla salute delle articolazioni e dei tessuti connettivi. L’alga Lithotamnium calcareum è una fonte naturale di silicio, un minerale importante per la salute delle ossa e dei tessuti connettivi. La L-Lisina e la L-Prolina sono aminoacidi che svolgono un ruolo cruciale nella sintesi del collagene.

Un integratore adatto a tutti

Estetic Formula è stato progettato per essere inclusivo, adatto sia a vegetariani che a vegani. Non contiene derivati animali, rendendolo una scelta ideale per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Inoltre, è certificato KOF-K e HALALgarantendo la sua qualità e sicurezza.

L’integratore è disponibile in comode tavolette, con un dosaggio consigliato di 1 a 2 tavolette al giorno, preferibilmente ai pasti. Ogni tavoletta contiene una miscela bilanciata di nutrienti, progettata per fornire il supporto necessario per la salute di capelli, pelle e unghie.

Informazioni nutrizionali dettagliate

Ogni dose di 2 tavolette di Estetic Formula fornisce:

MSM (metilsulfonilmetano) 1000 mg

1000 mg Alga rossa (Lithothamnium calcareum) 150 mg

150 mg Vitamina C 120 mg (150% dei VNR)

120 mg (150% dei VNR) L-Lisina HCl 50 mg

50 mg L-Prolina 50 mg

50 mg Zinco 15 mg (150% dei VNR)

15 mg (150% dei VNR) Rame2 mg (200% dei VNR)

Questi nutrienti lavorano sinergicamente per offrire un supporto completo per la salute di capelli, pelle e unghie. La vitamina Clo zinco e il rame contribuiscono inoltre alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, aiutando a mantenere una pelle giovane e sana.

In un’epoca in cui la cura della pelle e dei capelli è diventata una priorità per molti, Estetic Formula offre una soluzione naturale e sicura per migliorare l’aspetto e la salute di capelli, pelle e unghie. Con la sua formula vegana e certificata, è un’ottima scelta per chi cerca un integratore di qualità per il proprio benessere.