L’Airbag è un dispositivo fondamentale per la sicurezza di chi sta occupando l’automobile in quanto funge da strumento salvavita in caso di gravi impatti contro altri veicoli o oggetti colpiti ad alta velocità. Naturalmente questo come altri elementi di sicurezza ha una scadenza e quindi deve essere sostituito, vediamo quando e quanto costa.

Sostituire airbag, quando farlo e quanto costa

La sostituzione dell’airbag solitamente viene fatta dopo che l’auto è stata coinvolta in un sinistro e questo dispositivo ha svolto al massimo il proprio compito, salvando la vita degli occupanti.

In questo caso l’airbag risulta scoppiato e quindi è necessario cambiarlo. Si tratta di un’operazione che deve essere effettuata da specialisti. I prezzi per questa sostituzione variano da un minimo di 300 euro sino ad un massimo di 900.

Facendo una breve stima ecco i costi minimi e le aree di intervento:

Sostituzione Airbag – minimo 300 euro

Installazione e programmazione centralina – minimo 250 euro

Leggere e eliminare registrazione errori sistema – minimo 100 euro

Si tratta di riparazioni a livello elettronico, l’unico intervento “fisico” sul mezzo è la sostituzione dell’Airbag dato che appunto non è più funzionante.

Cambiare il sensore airbag

La procedura per cambiare il sensore airbag, quell’elemento che dispone di accelerometri, in diretto contatto con la centralina, che avvertono l’impatto e spostandosi garantiscono l’attivazione del dispositivo è altamente pericolosa.

Infatti si devono staccare con cura per la loro sostituzione e fare molta attenzione nella fase di rimontaggio dato che vi è il rischio di gravi complicanze per errato riposizonamento.

Questi possono anche attivarsi a soglie di accelerazione molto basse dai 3 ai 5 grammi di conseguenza è bene installarli in via indipendente così in caso di attivazione non si rischia dato che ne parte uno ma il secondo resta inattivo.