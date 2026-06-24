Addio alle versioni più economiche di Rivian: ecco perché

Rivian ha deciso di ritirare le versioni Dual Standard dei suoi modelli R1T e R1S, puntando sul nuovo R2 come punto di accesso più economico alla gamma di veicoli elettrici.

Rivian ha compiuto un passo significativo nella ridefinizione della sua gamma di veicoli elettrici. La casa automobilistica ha ritirato le versioni Dual Standard dei suoi modelli R1T e R1S segnando un cambiamento strategico verso veicoli con margini di profitto più elevati.

Questa decisione arriva mentre Rivian si prepara a lanciare il nuovo R2 un crossover di massa che promette di offrire un’opzione più accessibile ai clienti. La mossa riflette una tendenza crescente nel settore automobilistico verso veicoli elettrici più convenienti e accessibili.

Le motivazioni dietro il ritiro dei modelli entry-level

Le versioni Dual Standard dei modelli R1T e R1S erano le opzioni più economiche della gamma Rivian. La R1S Dual Standard aveva un prezzo di partenza di 76.990 dollari mentre la R1T Dual Standard costava 72.990 dollari. Con il ritiro di queste versioni, i prezzi di partenza sono aumentati rispettivamente a 83.990 dollari e 79.990 dollari.

Un portavoce di Rivian aveva anticipato questa decisione a marzo, dichiarando: “Stiamo affinando la gamma dei veicoli R1 e dismetteremo la Dual Standard”. Questa scelta è stata supportata dai dati di vendita, che hanno mostrato che pochi clienti optavano per le versioni entry-level. L’amministratore delegato RJ Scaringe aveva precedentemente affermato che l’autonomia EPA delle versioni Dual Standard era di 270 miglia (circa 435 km), mentre le versioni con pacco batteria Large offrivano un’autonomia di 329 miglia (circa 529 km).

L’arrivo del nuovo R2 e le prospettive future

Il ritiro delle versioni Dual Standard coincide con l’avvio delle consegne del nuovo R2 il primo crossover di massa di Rivian. La versione R2 Performance con Launch Package è disponibile a partire da 57.990 dollari. Rivian ha annunciato che nel prossimo anno introdurrà una versione ancora più economica, con un prezzo target di 45.000 dollari.

Questa strategia mira a posizionare il R2 come il nuovo punto di accesso alla gamma di veicoli elettrici di Rivian, offrendo un’opzione più conveniente senza compromettere la qualità e le prestazioni. La decisione riflette anche un cambiamento nella struttura aziendale, con Rivian che ha recentemente confermato un altro round di riduzioni del personale, coinvolgendo diverse centinaia di dipendenti.

Questa mossa strategica potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei veicoli elettrici, offrendo ai consumatori opzioni più diverse e convenienti.