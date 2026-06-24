Skoda Peaq, suv elettrico a sette posti con autonomia estesa

La Skoda Peaq è la nuova ammiraglia elettrica del marchio: SUV spazioso, con soluzioni orientate al comfort e autonomie dichiarate fino a 600-610 km; l'arrivo in concessionaria è previsto nella seconda metà del 2026 in Italia.

La Skoda Peaq è stata presentata come il nuovo SUV elettrico che amplia la gamma del marchio, disegnato per chi privilegia spazio e lunghe percorrenze. In un segmento che richiede equilibrio tra abitabilità e compattezza cittadina, la Peaq cerca di coniugare la presenza su strada di un’ammiraglia con dimensioni studiate per l’uso europeo.

Il lancio commerciale in Italia è pianificato per la seconda metà del 2026 con un posizionamento di listino orientativo vicino ai 50.000 euro. L’architettura e le scelte tecniche puntano a ridurre le soste in viaggio grazie a valori di autonomia competitivi.

Dimensioni, stile e presenza su strada

Esternamente la Peaq si distingue per proporzioni chiare: misura 4,87 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,66 m di altezza, con un passo pari a 2,97 m. Queste cifre traducono una sagoma ampia e filante che mantiene riferimenti stilistici alla famiglia Skoda ma introduce elementi di modernità. Il profilo è pensato per ottimizzare l’aerodinamica e la stabilità in percorrenza, mentre soluzioni come superfici vetrate estese contribuiscono a dare un’impressione di luminosità e spaziosità.

La cura per i dettagli estetici riguarda anche elementi visivi e funzionali: pannelli oscurati e inserti lucidi valorizzano il frontale, mentre i gruppi ottici adottano tagli sottili per una firma luminosa coerente con il linguaggio di design scelto. I cerchi sono studiati con attenzione all’efficienza aerodinamica e le proporzioni complessive favoriscono comfort e abitabilità senza rinunciare a un aspetto slanciato.

Abitacolo, dotazioni e comfort

All’interno la Peaq privilegia la sensazione di spazio e il comfort: la planimetria interna, sostenuta da un passo vicino ai 3 metri, è stata progettata per massimizzare lo spazio disponibile per i passeggeri. La grande superficie vetrata del tetto aumenta la luminosità dell’abitacolo e contribuisce a un ambiente arioso. La filosofia dei materiali prevede l’utilizzo di soluzioni sostenibili e rivestimenti curati, con attenzione alla qualità percepita.

Tra le dotazioni rivolte al benessere a bordo figurano pacchetti dedicati al relax che combinano sedili ergonomici certificati, funzioni di movimento e controllo ambientale integrate in modalità predefinite. La praticità non è trascurata: la vettura propone numerose soluzioni per riporre oggetti, oltre a un vano anteriore utile per gli accessori di ricarica.

Capacità di carico

La modularità dello spazio di carico è uno dei punti di forza: configurazioni diverse permettono di adattare il volume a seconda delle esigenze di trasporto, con valori di capacità che rendono la Peaq adatta tanto ai viaggi in famiglia quanto alle trasferte con carichi importanti. È inoltre previsto uno scomparto anteriore di dimensioni contenute per l’alloggiamento dei cavi di ricarica e piccoli oggetti.

Architettura elettrica, batterie e autonomia

La Skoda Peaq è offerta con soluzioni di accumulo studiate per garantire percorrenze estese: sono disponibili due tagli di batteria principali, con capacità nette che includono un pacco da 63 kWh e uno da 91 kWh. Queste opzioni alimentano differenti allestimenti e configurazioni motoristiche pensate per bilanciare efficienza e prestazioni.

In termini di autonomia la vettura dichiara valori rilevanti per la categoria: la versione più orientata all’efficienza può raggiungere un’autonomia massima superiore ai 600 km mentre altre configurazioni più spinte in termini di prestazioni riportano un valore di circa 610 km in condizioni dichiarate. Tali riferimenti collocano la Peaq tra i modelli pensati per ridurre la necessità di frequenti ricariche durante i viaggi lunghi.

Ricarica rapida

La strategia di ricarica è stata studiata per contenere i tempi di sosta: le capacità di ricarica in corrente continua permettono di recuperare una significativa porzione di carica in tempi contenuti, favorendo la praticità negli spostamenti su tratte autostradali o tra le stazioni di ricarica veloce.

Nel complesso la Skoda Peaq si propone come una ammiraglia elettrica che punta su spazio, comfort e autonomia per chi compie lunghi spostamenti. L’offerta commerciale in Italia avrà un debutto programmato nella seconda metà del 2026 con un posizionamento che mira a conciliare contenuto tecnologico e valore pratico per l’uso quotidiano e i viaggi.