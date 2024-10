Alfa Romeo è un marchio ricco di storia che nel corso della sua ultracentenaria storia è riuscita a scrivere pagine automobilistiche che restano ancora oggi un riferimento di quello che l’Italia era in grado di fare. Ora le cose sono cambiate ed anche Alfa si adegua alla nuova era Automotive. Scopriamo cosa arriverà da questo brand per il 2025.

Alfa Romeo, nuovi modelli in arrivo per il 2025

Le case automobilistiche sono già proiettate verso il nuovo anno, si sa il mondo dell’automobilismo non ammette soste, bisogna capire ed anticipare quelli che saranno i trend di vendita e produzione.

Per Alfa Romeo sembra esser stata tracciata la strada giusta, sia per la sua salvaguardia che per il futuro che è ormai fatto di suv di diverse taglie e tasche e che lascia poco spazio a berline ed ad altri tipi di carrozzerie che invece avevano avuto il sopravvento in passato.

Infatti per il 2025 arriverà la nuova Alfa Romeo Tonale ed anche la Stelvio subirà un aggiornamento stilistico. Questi due infatti sono i modelli di punti di Alfa che da poco hanno visto il lancio della piccola Junior che apre il segmento a ruote alte.

Tonale ibrida, Stelvio solo elettrica

La nuova Tonale debutterà nel corso del mese di ottobre dato che sarà presentata al Salone di Parigi. Questo modello sarà dotato di una motorizzazione ibrida plug-in che dovrebbe anche essere leggermente più potente rispetto ad oggi.

Per la Stelvio lo svelamento arriverà nel prossimo anno, la SUV più grande della famiglia adotterà la piattaforma STLA Large, già vista sulla Dodge Charger.

I motori saranno in questo caso solo elettrici, con potenze minime di 350 cavalli ed addirittura 1.000 per la versione Quadrifoglio.

Addio quindi ai motori termici, una notizia che lascia delusi gli appassionati che hanno apprezzato i propulsori che la casa di Arese era stata in grado di produrre negli scorsi decenni.