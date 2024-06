Alfa Romeo Junior: prezzo, dimensioni, motori, interni dell’ibrida

Alfa Romeo Junior, la piccola crossover del marchio italiano finalmente è arrivata sul mercato. Scopriamo cosa porta in dote.

Alfa Romeo ha svelato ad inizio anno la Junior o meglio dire la “Milano che fu” dato che ha suscitato molto clamore il caso del presidente Urso che ha portato Alfa a cambiare nome dato che l’auto non viene prodotta in Italia. In questo articolo ne scopriamo il prezzo, le dimensioni, i motori e gli interni.

Alfa Romeo Junior: dimensioni, motori, interni

La Junior si posiziona all’inizio della gamma dei Suv della casa italiana, aprendo quindi a questo tipo di veicoli che stanno riscuotendo un buon successo in termini di pubblico e vendite. Il nome usato è un richiamo al passato e alla GT Junior 1300 che è stata un’icona degli anni 60 e 70.

Le dimensioni di quest’auto sono contenute per essere un suv anche se forse è meglio definirlo crossover. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 17

Larghezza : 1 metro e 78 (a specchietti chiusi)

Altezza : 1 metro e 53

Passo: 2 metri e 55

I dati quindi la vedono come una crossover compatta che di sicuro è molto più attrattiva rispetto alle principali concorrenti dato che chi è interessato magari ne fa un utilizzo cittadino.

Dal punto di vista motoristico la Junior arriva sul mercato con due motorizzazioni, una termica ibrida e l’altra totalmente elettrica. La base dell’ibrida è il 1.2 da 136 cavalli. Gli allestimenti al momento sono 2 – base e speciale, la Speciale come suggerisce il nome ha di serie tutto mentre se la si prende base si possono pagare a parte gli optional di cui si ha bisogno.

La versione elettrica ha un motore da 54 kWh ovvero 156 cavalli. Gli allestimenti sono gli stessi della versione ibrida.

Gli interni presentano sedili Sabelt (per la versione Speciale) che forniscono un imprinting sportivo all’auto e sul fronte tecnologico entrambi gli schermi, quello della strumentazione e quello del sistema di infotainment hanno la dimensione di 10,25 pollici.

Il prezzo

I prezzi della Junior sono competitivi e potrebbero far gola a molte persone. Le versioni ibride a benzina hanno un prezzo di partenza di 29.900 euro per la base e di 31.900 per la versione Speciale.

La variante elettrica parte da 39.500 euro per la versione base e sale a 41.500 se si desidera la Speciale.