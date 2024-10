Toyota sta abituando gli appassionati di motori a progetti basati sui motori endotermici, sia con combustibili di nuova generazione come l’idrogeno usato come carburante su vetture prototipo ma non arresta la propria ricerca ed è pronta a realizzare il motore da 2 litri più potente al mondo.

Toyota, in arrivo il motore 2.0 più potente del mondo

La casa giapponese ha infatti mostrato l‘unica immagine del motore, attualmente in fase di sviluppo e caratterizzato dal copertura di colore rosso, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni.

Infatti gli ingegneri e i tecnici lo stanno mettendo a punto per poi farlo testare prima al banco e poi su pista. L’idea è davvero suggestiva anche perché i numeri che dovrebbe tirare fuori sono davvero interessanti.

I rumors dei media giapponesi parlano di un motore che nella sua versione base può avere una potenza di 400 cavalli e nel suo massimo possa anche raggiungere i 600.

600 cavalli su un 2.0 vuol dire 300 cavalli litro, questo progetto è frutto dell’alleanza con altre due grandi case giapponesi, Mazda e Toyota che producono cilindrate 1.5 e 2.0. Ci sarà anche una versione che senza elettrico toccherà i 592 cavalli.

Andrà a spodestare Mercedes AMG

L’obiettivo neanche troppo nascosto della casa giapponese è quello di diventare un riferimento nei motori benzina turbo, togliendo lo scettro a Mercedes che con il 4 cilindri che equipaggia la Mercedes A45 ha raggiunto i 421 cavalli.

Per far questo prosegue anche la ricerca con riferimento ai carburanti sintetici che saranno la benzina del futuro, un’ottima notizia per gli appassionati che vedranno questo motore sulle nuove MR2 e Celica.

In accoppiamento al motore arriverà anche un cambio automatico ad 8 rapporti ed un 6 marce manuale, quest’ultimo è il sogno di tutti gli appassionati di guida.

Non resta che seguire con l’attenzione il suo sviluppo in attesa di vedere la versione finale ed anche di come si comporrà la famiglia di potenze.