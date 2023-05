L’A290 è un nuovo concept di Alpine. Il marchio sta preparando una gamma completa di veicoli elettrici. Il primo di questi sarà lanciato nel 2024. Avrà la forma di una city car, che sarà una sportiva di tendenza. Per i più impazienti, una buona notizia: il costruttore ne darà un’anticipazione tra pochi giorni, con una concept car.

Il suo nome? A290_B, che si pronuncia beta.

Alpine A290: caratteristiche del nuovo concept

L’azienda ufficializza così il nome di questa city car. Nella versione di serie, si chiamerà A290, mentre il termine beta sta per concept, in riferimento a quello utilizzato nel mondo del software per la versione di prova, poco prima della versione definitiva.

Il costruttore spiega anche il 290, che continua la tradizione della A seguita da tre cifre: “la prima cifra corrisponde alle dimensioni del veicolo. Il 90 è specifico per i veicoli sportivi versatili del marchio, noti come “life-style”, mentre i veicoli puramente sportivi portano il numero 10″.

La A290 sarà strettamente derivata dalla nuova R5 elettrica. Utilizzerà la nuova base CMF-BEV. Il motore sarà collocato nella parte anteriore. Dovrebbe sviluppare almeno 220 CV. Questo darà all’auto un’accelerazione notevole! Ma il cliente Alpine si aspetta agilità al volante, una grande sfida per il marchio con la presenza di una batteria pesante.

Anche dal punto di vista estetico, la silhouette sarà basata su quella della R5. Ma le sezioni anteriore e posteriore saranno riviste. Un teaser mostra la presenza di fari supplementari montati in alto, come nella R5 da rally.

