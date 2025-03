Un nuovo capitolo per Alpine

Negli ultimi anni, Alpine ha concentrato la sua attenzione sulla sportiva A110, ma ora il marchio francese è pronto a intraprendere un percorso di elettrificazione che promette di rivoluzionare la sua gamma. L’Alpine A390, il primo crossover elettrico del brand, rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e innovativo. Con un design audace e caratteristiche tecniche all’avanguardia, l’A390 si prepara a conquistare il mercato dei crossover.

Design e caratteristiche dell’Alpine A390

Il design dell’Alpine A390 è stato ispirato dal prototipo A390β, presentato al Salone di Parigi. Questo crossover elettrico si distingue per una silhouette da fastback, un’illuminazione a LED distintiva e un aspetto aggressivo. Con una lunghezza di circa 4,6 metri, l’A390 si posiziona in un segmento competitivo, avvicinandosi alla Nissan Ariya. Le fiancate muscolose e le grandi ruote, che potrebbero arrivare fino a 23 pollici, conferiscono alla vettura un look sportivo e dinamico.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Alpine ha dichiarato che l’A390 sarà progettata con un forte focus sulla guida sportiva. Il crossover sarà dotato di un sistema di torque vectoring, che migliorerà la dinamica di guida e offrirà un’esperienza di guida unica. Anche se non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle specifiche tecniche, si prevede che l’A390 possa combinare il motore anteriore da 218 CV della Megane E-Tech con uno o più motori posteriori, portando la potenza complessiva a livelli impressionanti. Si ipotizza che la versione più potente possa raggiungere fino a 600 CV, superando la Nissan Ariya Nismo.

Un futuro sostenibile per Alpine

La batteria dell’Alpine A390 avrà una capacità di circa 90 kWh, garantendo un’autonomia competitiva per il segmento. La produzione avverrà nello storico stabilimento di Dieppe, in Francia, dove attualmente viene realizzata la A110. Con l’A390, Alpine non solo amplia la propria gamma, ma si posiziona anche come un attore chiave nel mercato dei veicoli elettrici, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità e innovazione nel settore automobilistico.