Un nuovo capitolo per Prima Pramac Yamaha

Con l’avvicinarsi della stagione 2025 del MotoGP, il team Prima Pramac Yamaha ha annunciato una partnership a lungo termine con il prestigioso marchio automobilistico Alpine. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il team, che si prepara ad affrontare il suo primo anno come secondo team ufficiale di Yamaha. La collaborazione con Alpine, noto per il suo impegno nel motorsport, segna l’inizio di una nuova era, ricca di opportunità e sfide.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Paolo Campinoti, patron di Prima Pramac, ha espresso il suo orgoglio per questa nuova collaborazione, sottolineando l’importanza storica di Alpine nel panorama automobilistico e la sua recente ascesa nella Formula 1. “È la prima volta che un costruttore di tale calibro entra nel mondo della MotoGP in modo così significativo”, ha dichiarato Campinoti. Questo accordo non solo rafforza la posizione di Prima Pramac nel campionato, ma evidenzia anche il lavoro svolto negli ultimi anni per costruire un team competitivo e ambizioso.

Alpine e la sua visione nel motorsport

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha commentato l’importanza di questa partnership, affermando che Alpine sta ampliando la sua presenza nel motorsport, unendosi a Prima Pramac Yamaha nel MotoGP. “Questa collaborazione non solo porterà nuove esperienze per i fan, ma riflette anche i valori condivisi tra i due marchi”, ha detto Labate. Entrambi i team sono uniti dalla passione per le sfide e dall’impegno a migliorare continuamente le proprie prestazioni.

Un futuro promettente

La sinergia tra Alpine e Prima Pramac Yamaha promette di portare innovazioni e nuove esperienze nel mondo della MotoGP. Con l’inizio della stagione 2025, i fan possono aspettarsi un team più forte e competitivo, pronto a lottare per i vertici del campionato. La combinazione della tradizione di Alpine nel motorsport e l’energia di Prima Pramac potrebbe rivelarsi vincente, aprendo la strada a successi futuri.