Analisi approfondita del real estate di lusso a Milano nel 2025

1. Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano ha mostrato una ripresa significativa, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati forniti da OMI e Nomisma. I volumi di compravendita sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un interesse crescente per le proprietà situate in location di prestigio come il Quadrilatero della Moda e i navigli.

2. Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più richieste sono quelle centrali, dove il cap rate per le proprietà di lusso si attesta intorno al 3.5%. In particolare, le tipologie di appartamenti con terrazzo o vista panoramica continuano a essere molto ricercate. Aumenta anche la domanda per le case storiche ristrutturate, che offrono un mix di modernità e fascino antico.

3. Trend prezzi e opportunità di investimento

I prezzi delle proprietà di lusso a Milano hanno visto un incremento medio del 4% nel corso dell’anno, con punte che toccano il 8% in alcune aree esclusive. Gli investitori possono trovare buone opportunità di cash flow in immobili da affittare a lungo termine, soprattutto in zone come Brera e Porta Venezia.

4. Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi è interessato a investire nel mercato immobiliare di lusso, è fondamentale effettuare un’analisi approfondita della location. È consigliabile considerare investimenti in immobili che richiedono una ristrutturazione, in quanto possono offrire un maggiore potenziale di rivalutazione. Inoltre, è opportuno monitorare attentamente le tendenze di mercato e le previsioni economiche.

5. Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano rimangono positive. Si stima un ulteriore aumento dei prezzi del 3%-5% nei prossimi due anni, supportato dalla continua attrattività della città per investitori e acquirenti internazionali. Gli eventi culturali e la crescita del settore tecnologico contribuiranno a mantenere viva la domanda di immobili di alta qualità.