Andamento del mercato immobiliare di lusso a Milano: opportunità e trend per il 2025

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano, i dati recenti di OMI e Nomisma mostrano un trend positivo, nonostante le incertezze economiche globali. La domanda di immobili di alta gamma continua a crescere, sostenuta da investitori nazionali e internazionali.

Le zone più richieste rimangono Centro Storico, Brera e Porta Venezia, dove la location è fondamentale. La rivalutazione del patrimonio immobiliare in queste aree è garantita dalla presenza di servizi di alta qualità e da una vivace vita culturale.

Analisi delle zone più interessanti

Le zone emergenti come Isola e City Life hanno visto un incremento del cap rate e del cash flow negli ultimi anni, offrendo ottime opportunità per gli investitori. La riconversione di aree industriali in residenze di lusso ha attratto un nuovo tipo di cliente, più giovane e dinamico.

Trend dei prezzi e opportunità di investimento

I trend dei prezzi mostrano un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, con previsioni di ulteriore crescita nel prossimo biennio. Le proprietà con caratteristiche eco-sostenibili e innovative sono particolarmente apprezzate, con un ROI immobiliare che supera la media.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori, è fondamentale valutare le potenzialità di rivalutazione a lungo termine. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di immobili da ristrutturare in zone in fase di sviluppo, per massimizzare i rendimenti.

Previsioni a medio termine

Guardando al futuro, le previsioni indicano che il mercato immobiliare di lusso a Milano continuerà a prosperare, con un incremento della domanda e una stabilità dei prezzi. La resilienza del settore, anche in tempi di crisi, rende il mattone un investimento sicuro e redditizio.