Andrea Migno e Carlo Pernat insieme per una serata indimenticabile a Cattolica

Il podcast Mig Babol approda a Cattolica con una puntata live eccezionale. Andrea Migno e Carlo Pernat saranno i protagonisti di una serata indimenticabile.

Il mondo del motociclismo si prepara a vivere un momento unico. Sabato 12 settembre 2026, alle ore 21.00, in Piazza Giardini De Amicis a Cattolica, andrà in scena la prima puntata live del podcast Mig Babol condotto da Andrea “Mig” Migno. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato da OnePodcast e si inserisce nel contesto della Cattolica Ride Week 2026 un festival dedicato alle due ruote che animerà la città dal 11 al 13 settembre.

La serata vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui il giornalista Rosario Triolo e il leggendario manager Carlo Pernat. Pernat, una vera e propria icona del motociclismo italiano ha contribuito alla crescita di campioni del calibro di Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi e Marco Simoncelli. Durante l’evento, condividerà con il pubblico aneddoti, storie dietro le quinte e strategie di mercato che hanno segnato la storia del Motomondiale.

Cattolica Ride Week: un festival diffuso per gli appassionati

La Cattolica Ride Week 2026 è un’iniziativa promossa dal Comune di Cattolica, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, che trasforma la città in un vero e proprio paddock diffuso. Il festival, inserito nel programma di “The Riders Land Experience”, gli eventi off ufficiali del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, offre un’esperienza unica che va oltre la gara.

Il programma della Cattolica Ride Week è articolato in tre parole chiave: LIVEFEEL e DISCOVER. LIVE rappresenta la dimensione degli eventi, con talk, incontri con i protagonisti del motociclismo e musica. FEEL è l’esperienza diretta, con la MotoGP Grid, show bike ufficiali, simulatori professionali e l’area Moto Kids. Infine, DISCOVER invita a esplorare il territorio in moto, attraverso itinerari che attraversano Cattolica, Valconca e la Riviera di Rimini.

Mig Babol: il podcast che racconta il mondo delle due ruote

Mig Babol è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motociclismo. Ogni puntata, Andrea Migno e il co-host Filippo Carloni accolgono protagonisti del mondo delle moto, tra piloti, tecnici, giornalisti e addetti ai lavori. Il podcast offre un viaggio tra racconti, paure e sogni dei più grandi nomi delle corse, con un occhio di riguardo per le storie che hanno fatto la storia del motociclismo.

Tra gli ospiti di questa stagione, spiccano nomi come il pilota giapponese Tatsuki Suzuki, Nadia Padovani, unica donna a capo di un team MotoGP, il Presidente della FederMoto Giovanni Copioli e firme come Giorgio Terruzzi e Guido Meda. Non mancheranno anche il grande fotografo Gigi Soldano, il collaudatore ufficiale Ducati Michele Pirro, il pilota Matteo Bertelle e il direttore tecnico di Aprilia Racing Fabiano Sterlacchini.

Un evento per tutti gli appassionati

Durante la puntata live di Mig Babol in Piazza Giardini De Amicis, saranno presenti anche spazi dedicati al merchandise ufficiale del podcast, dove sarà possibile acquistare magliette, felpe e molto altro. L’evento è un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera del motociclismo e incontrare i protagonisti di questo affascinante mondo.

La Cattolica Ride Week 2026 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di moto. Tra eventi, intrattenimento e la scoperta del territorio, Cattolica si conferma una destinazione imperdibile per chi ama le due ruote. Non perderti l’opportunità di vivere da vicino l’energia del Motomondiale e di incontrare i suoi protagonisti.