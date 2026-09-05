Il giovane talento spagnolo continua la sua avventura con CUPRA KIRO nella nuova era GEN4

Pepe Martí, giovane pilota spagnolo, ha rinnovato con CUPRA KIRO per la stagione 2026/27 di Formula E. Dopo una stagione da rookie di grande successo, il team crede fermamente nel suo potenziale.

Pepe Martí, il giovane talento spagnolo, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con CUPRA KIRO per la stagione 2026/27 di Formula E. Questo rinnovo arriva dopo una stagione da rookie di grande successo, durante la quale Martí ha dimostrato un talento eccezionale e una crescita costante.

Il pilota di Barcellona, entrato a far parte del team come rookie per la stagione 2025/26, ha rapidamente conquistato il rispetto di tutto il campionato. La sua capacità di adattamento e la sua determinazione lo hanno reso uno dei piloti più promettenti della griglia.

Una stagione da ricordare

La stagione 2025/26 è stata un trampolino di lancio per Pepe Martí. Ha conquistato due podi, uno all’E-Prix di Monaco e l’altro all’E-Prix di Sanya, in Cina. Questi risultati lo hanno reso il primo pilota spagnolo a salire sul podio in Formula E e il miglior rookie della stagione.

Martí ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire la vettura e di adattarsi alle particolari dinamiche della Formula E. La sua crescita costante e la sua determinazione lo hanno reso un punto di riferimento per il team e per tutto il campionato.

Il podio di Monaco

Il primo podio di Martí è arrivato all’E-Prix di Monaco, uno dei circuiti più prestigiosi del calendario. Questo risultato ha segnato un momento storico per il pilota spagnolo, che è diventato il primo rappresentante del suo paese a salire sul podio in Formula E.

Il secondo posto a Sanya

Il secondo podio è arrivato all’E-Prix di Sanya, in Cina, dove Martí ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera Questo risultato ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei piloti più promettenti del campionato.

Le ambizioni per il futuro

Con il rinnovo del contratto, Pepe Martí si prepara a affrontare la nuova era GEN4 della Formula E. Il team CUPRA KIRO ha grandi ambizioni per il futuro e crede fermamente nel potenziale del giovane pilota.

Xavi Serra, Global Head of CUPRA Racing, ha dichiarato: “Pepe ha compiuto enormi progressi nel corso della sua prima stagione. Conquistare due podi in una griglia così competitiva dice tutto sul suo talento e sulla sua mentalità. Siamo orgogliosi di continuare a costruire questo progetto insieme a lui per un’altra stagione e non vediamo l’ora di vederlo al volante della nostra nuova CUPRA KIRO GEN4.”

Russell O’Hagan, Team Principal di CUPRA KIRO, ha aggiunto: “Proseguire la nostra collaborazione con Pepe per la stagione 2026/27 è stata una decisione molto semplice da prendere. Fin dal momento in cui è entrato a far parte della squadra, ci ha costantemente stupito per il suo talento, etica del lavoro e maturità.”

Pepe Martí ha espresso il suo entusiasmo per il futuro: “Sono davvero entusiasta di continuare il mio percorso con Kiro Race Co nella stagione 2026/27 di Formula E. Kiro Race Co ha grandi ambizioni per il futuro e sono entusiasta di far parte di questo percorso verso la Gen4.”