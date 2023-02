Alcune auto possono essere dotate di strane targhe dal formato speciale. Scopriamo come sono e in che modo funzionano.

Alcune auto sono targate ZA, ma perché? Ebbene, si tratta di un formato speciale, utilizzato in alcune situazioni specifiche. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Perché alcune auto sono targate ZA?

Dipende da alcuni fattori. Alcune auto, per necessità/mancanza di spazio, devono necessariamente adottare un formato di targa diverso.

Quest’ultimo viene definito Formato B, le cui dimensioni sono rispettivamente di: 29,7 cm di larghezza e 21.4 di altezza. Sono leggermente quadrate e si distinguono nettamente dalle misure classiche di 52×11.

Questo tipo di targa si può trovare soprattutto sui fuoristrada, dato che hanno la ruota di scorta sul portellone posteriore.

Anche alcune auto straniere o importate in Italia hanno questa targa. Questo perché le auto devono rispettare le normative di quel determinato Paese.

Di conseguenza, il paraurti viene strutturato in modo da accogliere dimensioni di targa specifiche.

Ecco perché spesso, una volta arrivate in Italia, hanno una targa diversa e squadrata.

Come risalire al modello dell’auto dalla targa?

Ci sono diversi modi per provare a risalire al modello di un’auto attraverso la targa.

Il primo consiste nell’installazione dell’app Infotarga, uno strumento molto utile e in grado di verificare anche lo stato assicurativo, i dati e le eventuali denunce di furto.

In questo caso dovrete semplicemente digitare la targa del veicolo in questione. Un altro metodo piuttosto veloce consiste nell’andare sul sito KMSICURO. Quest’ultimo particolarmente utile per verificare gli effettivi km di un’auto (in modo da scoprire eventuali km falsati per una vendita).

Anche in questo caso, basterà digitare la targa e oltre al numero di km potrete vedere in alto a sinistra il modello dell’auto.

Tuttavia, in caso di auto abbastanza recenti potreste non riuscire a scoprire molte informazioni.

LEGGI ANCHE: