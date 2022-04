La NSX scomparirà per sempre? Questa è la domanda che potremmo porci, dato che il produttore ha annunciato la fine della sua carriera. Va detto che la concorrenza era dura con la Porsche 911 Turbo o l’Aston Martin Vantage. Tuttavia, Honda non sembra aver finito con la NSX, considerando la nuova comunicazione del gruppo giapponese.

Il marchio è probabilmente il produttore con una delle più grandi esperienze in termini di meccanica!

Honda: due nuove auto elettriche, tra cui una possibile NSX

Honda dice che prevede di lanciare 30 modelli elettrici in tutto il mondo entro il 2030. Tuttavia, non tutti saranno venduti a livello internazionale. Per esempio, i due SUV 100% elettrici (un modello medio, il Prologue, e un modello grande venduto da Acura) sviluppati con General Motors saranno riservati al mercato nordamericano.

Allo stesso modo, in Cina, Honda prevede di lanciare dieci BEV specificamente per il Regno di Mezzo. Sfortunatamente, l’Europa non è inclusa nell’ampio comunicato stampa, ma sono spuntati dei dettagli molto interessanti.

In particolare, un teaser che annuncia due ammiraglie elettriche che saranno vendute in tutto il mondo. “Honda lancerà due modelli sportivi in tutto il mondo, una specialità e un’ammiraglia”. Il modello a destra nella foto ricorda inevitabilmente l’attuale NSX nelle sue proporzioni, mentre quello elettrico a sinistra è più enigmatico: potrebbe essere una sorta di grande coupé.

La “gioia di guidare” così cara a Honda non morirà con il passaggio al 100% elettrico, ma probabilmente siamo ancora molto lontani dall’arrivo di queste due auto…

Il piano elettrico di Honda in poche parole