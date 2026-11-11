Imola non sarà più l’alternativa di riserva per il 2026: il circus chiude in Qatar e Abu Dhabi, con tre gare consecutive a Las Vegas, Lusail e Yas Marina.

La Formula 1 ha appena comunicato una svolta importante per il calendario 2026: l’piano B che prevedeva l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola come riserva è stato definitivamente eliminato. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni legate alla stabilità della regione del Golfo Persico, dove la tensione tra Iran e Stati Uniti aveva fatto temere una possibile escalation.

Nel frattempo, la FIA ha confermato che l’ultimo tratto della stagione si svolgerà interamente in Medio Oriente, con una concatenazione di tre appuntamenti che porta il circus alla città di Las Vegas (22 novembre), al circuito di Lusail in Qatar (29 novembre) e infine al circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi (6 dicembre). La scelta è stata giustificata con la certezza che le condizioni di viaggio, le assicurazioni e la sicurezza sono tornate alla normalità nei due Paesi ospitanti.

Imola fuori dal piano B: la decisione della FIA

Il comunicato ufficiale della F1 precisa che l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è stato informato che non sarà più richiesto come alternativa per la chiusura della stagione. Il messaggio, inviato ai giornalisti, sottolinea che la possibilità di correre a Imola era stata mantenuta solo nel caso in cui il piano previsto per il Medio Oriente fosse stato abbandonato a causa di problemi di sicurezza.

Motivi della scelta e valutazione della sicurezza

Le autorità di gara hanno evidenziato che negli ultimi mesi non si sono registrati sviluppi negativi in Qatar e ad Abu Dhabi. Le raccomandazioni di viaggio rimangono favorevoli, le assicurazioni coprono gli spostamenti e gli eventi sportivi, come la recente gara di MotoGP a Lusail, si sono svolti senza incidenti. Inoltre, le scuderie hanno espresso consenso nel concludere la stagione secondo il programma originale, confermando così che la sicurezza di piloti, team e staff è stata la priorità assoluta.

Il nuovo finale di stagione: Las Vegas, Lusail, Yas Marina

Con Imola definitivamente fuori gioco, il circuito di Las Vegas rappresenta l’attuale apripista della trilogia finale. La gara della capitale del Nevada, prevista per il 22 novembre, inaugurerà un weekend di sprint in cui la velocità urbana si mescola al glamour del deserto. A seguire, il Gran Premio del Qatar a Lusail, programmato per il 29 novembre, segnerà la prima volta in cui la Formula 1 utilizzerà un tracciato costruito ex novo per le competizioni mondiali. La chiusura avverrà a Yas Marina il 6 dicembre, completando così il giro di tre continenti in tre settimane.

Date e location confermate

Le tre tappe finali sono state fissate con precisione: 22 novembre a Las Vegas (USA), 29 novembre a Lusail (Qatar) e 6 dicembre a Yas Marina (Abu Dhabi). L’annuncio è stato accompagnato da una nota che ha ribadito la disponibilità delle squadre ad affrontare questi impegni, nonostante la distanza logistica. La strategia di programmazione mira a ridurre gli spostamenti di materiale, sfruttando al contempo la crescita del mercato del Medio Oriente.

Implicazioni per il calendario e altre modifiche del 2026

Oltre alla cancellazione del piano di riserva a Imola, la stagione 2026 vede altre importanti variazioni. Il Gran Premio di Sepang in Malesia è stato inserito dal 2 al 4 ottobre, sostituendo l’evento precedentemente previsto in Arabia Saudita. A partire da ottobre, un blocco di gare consecutive includerà Azerbaigian, Malesia e Singapore, seguito da Austin, Città del Messico e San Paolo, per poi chiudere con la trilogia finale citata sopra. L’intero calendario conta 23 Gran Premi, con sei weekend in formato Sprint (Cina, Miami, Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Singapore).