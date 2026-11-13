La stagione 2027 della Formula E subisce un ri‑programming: Jeddah a aprile, Sanya in anticipo, e l’inizio a Città del Messico.

Il campionato mondiale ABB FIA Formula E per la stagione 2027 ha subito un significativo ri-assetto del calendario. Dopo aver valutato gli ultimi sviluppi nella regione mediorientale e le complesse implicazioni logistiche, gli organizzatori hanno deciso di posticipare la doppia gara prevista a Jeddah e di anticipare l’evento cinese di Sanya.

Jeddah: la gara doppia posticipata ad aprile 2027

In origine l’E-Prix di Jeddah doveva aprire la stagione il 18 e 19 dicembre 2026. A seguito delle discussioni con il Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), l’organizzatore locale SELA, la FIA e le autorità cittadine, la data è stata spostata al weekend del 16-17 aprile 2027. Il cambiamento conserva il formato “double-header”, quindi le due corse si svolgeranno consecutivamente sul Jeddah Corniche Circuit. La decisione è stata motivata dagli sviluppi recenti in Medio Oriente e dalle difficoltà di trasporto delle monoposto e delle attrezzature, valutate in prossimità dei test preliminari a Jarama.

Motivi del rinvio

Gli interlocutori hanno sottolineato che la sicurezza dei partecipanti e la efficienza logistica sono priorità assolute. Non è stato citato un rischio concreto, ma la “situazione regionale” ha richiesto una revisione preventiva del programma. Il mantenimento del numero totale di gare (21 E-Prix in 13 weekend) dimostra che il calendario resta completo, senza necessità di inserire nuovi appuntamenti o eliminare quelli esistenti.

Sanya: anticipo di due settimane

Parallelamente, l’appuntamento di Sanya, previsto originariamente per il 17 aprile 2027, è stato spostato al 3 aprile 2027. Il nuovo inserimento colloca la gara tra il principale forum internazionale di Hainan e la fiera commerciale annuale dell’isola, creando una sinergia con gli altri due eventi di rilevanza globale organizzati a Hainan. Anche questa variazione è stata concordata con le autorità cinesi, la FIA e il team organizzatore, garantendo così coerenza con le attività locali.

Nuovo viareggio della stagione e calendario completo

Con la cancellazione della prima tappa saudita, l’inizio ufficiale del campionato è stato fissato al 16 gennaio 2027, sull’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Seguiranno Austin (6-7 febbraio), Miami (20-21 febbraio) e San Paolo (13 marzo). Dopo Sanya, la doppia gara di Jeddah prenderà il via il 16-17 aprile, seguita da Monaco (1-2 maggio), Berlino (8-9 maggio), Brands Hatch (29-30 maggio), Zandvoort (18-19 giugno), Madrid (26-27 giugno), Shanghai (10-11 luglio) e, per la prima volta, il gran finale notturno a Tokyo (24-25 luglio). Il programma resta invariato per quanto riguarda il numero di appuntamenti, confermando l’impegno condiviso di tutti i partner.

Chi ha già acquistato i biglietti per le date modificate sarà contattato direttamente dagli operatori di vendita ufficiali. Verranno fornite indicazioni su validità delle vecchie biglietture, possibilità di trasferimento a nuove date o procedure di rimborso, garantendo così la massima trasparenza per i tifosi.

Impatto sulla fase di test e sulla preparazione delle nuove monoposto GEN4

Il posticipo di Jeddah concede alle squadre quasi due mesi aggiuntivi dopo i test collettivi a Madrid (16-20 novembre) per ottimizzare le nuove monoposto di quarta generazione (GEN4). Questo lasso di tempo aggiuntivo è considerato positivo per la messa a punto di sistemi elettrici più potenti e per la calibrazione delle strategie di gestione dell’energia in gara. La stagione sarà quindi avviata con le vetture più recenti, pronte a mostrare le innovazioni tecnologiche promesse dall’organizzazione.