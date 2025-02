Rolls-Royce apre a corsi formativi per l'assunzione di nuovo personale per le aree di produzione e management.

Rolls-Royce ha aperto le candidature per il proprio programma di apprendistato per l’anno 2025. Si tratta quindi di un’opportunità unica per chiunque voglia entrare a far parte del mondo dell’Automotive in una delle case automobilistiche più gloriose e rinomate del mondo.

Apprendistato 2025 in Rolls-Royce: le posizioni aperte

La casa inglese sta ricercando personale in diverse aree tecniche dell’azienda e grazie a questa opportunità si ha l’opportunità di crescere a livello lavorativo e di acqusire nuove ed importanti competenze.

Le opportunità lavorative saranno tutte nel Regno Unito, dove Rolls-Royce produce le proprie automobili. Di seguito un elenco delle posizioni aperte divise per livelli:

Livello 2: due anni, equivalenti a GCSE

Centro di rifiniture interne

Produzione di veicoli

Cucitura industriale

Centro superficie interna, legno

Livello 3: da tre a quattro anni, equivalente al livello A

Centro superficie esterna

Ingegneria e manutenzione della verniciatura dei veicoli

Metrologia

Livello 6: quattro anni, equivalenti al livello di laurea triennale

Controllo della produzione e distribuzione (Project Management)

Pianificazione tecnica

Centro di rifinitura degli interni (ingegnere di produzione)

Come effettuare le candidature

Le candidature sono aperte sino al 2 marzo 2025 per il livello 6. Mentre per chi volesse candidarsi per le posizioni di livello 2 e 3 il limite per l’iscrizione è il 30 marzo.

La selezione inizia con la compilazione di una domanda online e sarà seguito da un colloquio video introduttivo basato su domande pre-registrate dagli apprendisti stessi.

Il sito ufficiale di BMW nella sezione Jobs è in grado di offrire tutti i dettagli in merito all’offerta lavorativa proposta dal brand britannico di auto di lusso.

Al suo interno vi è anche la possibilità di accedere alla domanda di candidatura inserendo i propri dati anagrafici e relativo Curriculum Vitae.