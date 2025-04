Aprilia Tuono 457: la naked sportiva per i giovani motociclisti

Design accattivante e moderno

La nuova Aprilia Tuono 457 si presenta con un’estetica audace e contemporanea, perfetta per attrarre i giovani motociclisti. Il frontale è caratterizzato da un triplo faro full LED che conferisce un look distintivo e aggressivo. Il design compatto è accentuato da un serbatoio scolpito e convogliatori aerodinamici, che non solo migliorano l’aspetto estetico, ma ottimizzano anche il flusso d’aria. Il telaio in alluminio e i fianchetti slanciati enfatizzano ulteriormente il carattere racing della moto, rendendola una scelta ideale per chi cerca un mezzo sportivo e maneggevole.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il cuore pulsante della Tuono 457 è un motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 457 cc, capace di erogare 47,6 CV a 9.400 giri/min e 43,5 Nm di coppia a 6.700 giri/min. Questa potenza è perfetta per i neopatentati con patente A2, offrendo un’esperienza di guida entusiasmante e sicura. La moto è dotata di un sofisticato sistema elettronico che include il traction control e un ABS a due canali, con modalità di utilizzo personalizzabili. Inoltre, il display TFT da 5” fornisce tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo, mentre il sistema multimediale Aprilia MIA consente di gestire telefonate e musica direttamente dal manubrio.

Comfort e maneggevolezza in sella

La posizione di guida della Aprilia Tuono 457 è studiata per garantire un equilibrio ottimale tra comfort e controllo. Con una sella alta 800 mm, i motociclisti possono godere di una postura sportiva senza compromettere il comfort. La ciclistica è progettata per affrontare curve e tornanti con reattività e stabilità, rendendo ogni viaggio un’esperienza coinvolgente. Il cambio elettronico, disponibile come optional, permette passaggi di marcia rapidi e fluidi, mentre il sistema frenante, con pinze ByBre e dischi di grande diametro, assicura una frenata potente e modulabile.

Conclusioni e disponibilità

La Aprilia Tuono 457 rappresenta un’ottima scelta per i motociclisti A2 che cercano una naked sportiva con un design accattivante e prestazioni elevate. Con un prezzo di partenza di 6.599 euro e una ricca lista di optional, questa moto è pronta a conquistare il mercato. Disponibile in due colorazioni, Piranha Red e Puma Grey, la Tuono 457 sarà in vendita a partire da aprile 2025. Non resta che provarla per scoprire tutte le sue potenzialità!