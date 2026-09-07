Aragona Grand Prix 2026: orari e dettagli delle gare

Il Michelin Grand Prix of Aragón 2026 è pronto a scaldare i motori. Scopri il programma completo delle gare e non perderti neanche un momento.

Il Michelin Grand Prix of Aragón è pronto a tornare al MotorLand Aragón dal 28 al 30 settembre 2026. Questo evento, che ha già chiuso le vendite, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MotoGP.

Il circuito di Aragón si prepara ad accogliere i migliori piloti del mondo per tre giorni di gare adrenaliniche. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti neanche un momento delle competizioni.

Il programma dettagliato del Grand Prix

Il programma del Michelin Grand Prix of Aragón è stato strutturato per offrire spettacolo e suspense fin dal primo giorno. Ecco come si articolano le gare:

Venerdì: le prove libere

La giornata di venerdì inizia con le prove libere delle varie categorie. Dalle 9:00 alle 9:35 si svolge la prima sessione di Moto3™ seguita dalle prove libere di Moto2™ dalle 9:50 alle 10:30. Le MotoGP™ entrano in pista dalle 10:45 alle 11:30. Nel pomeriggio, dalle 13:15 alle 16:00, si ripetono le prove libere per tutte le categorie.

Sabato: qualifiche e sprint

Sabato è il giorno delle qualifiche. La giornata inizia con le sessioni di prove libere 2 per tutte le categorie, a partire dalle 8:40. Le qualifiche di MotoGP™ si dividono in due sessioni, dalle 10:50 alle 11:30. Nel pomeriggio, alle 15:00, si corre la MotoGP™ Sprint un evento che promette emozioni forti.

Domenica: le gare finali

La giornata clou è quella di domenica, con le gare finali. Dalle 9:40 alle 9:50 si svolge il riscaldamento delle MotoGP™. La prima gara della giornata è quella di Moto3™ in programma alle 11:00. Segue la gara di Moto2™ alle 12:15 e, infine, il clou della giornata: la gara di MotoGP™ alle 14:00.

Un evento da non perdere

Il Michelin Grand Prix of Aragón è un appuntamento che ogni appassionato di motori dovrebbe vivere almeno una volta nella vita. Con un programma ricco di eventi e gare ad alto livello, il circuito di Aragón si conferma una delle location più prestigiose del calendario MotoGP.

Non dimenticare di controllare gli orari locali e di verificare eventuali modifiche al programma. Preparati a vivere tre giorni di pura adrenalina e passione per le due ruote.