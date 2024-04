Quando si è alla ricerca di una nuova auto si passano ore sui motori di ricerca specializzati con l’obiettivo di trovare l’esemplare perfetto. In questo articolo vediamo perché è importante eseguire un test drive prima di acquistarla.

Test drive, perchè è importante farlo prima dell’acquisto di una nuova auto

Il Test Drive è una procedura che è necessario fare perché permette di comprendere come si comporta l’auto su strada e inizia a trasmettere al conducente le prime sensazioni di guida.

Da questa prova, che solitamente è di qualche decina di minuti, si può apprezzare quello che l’auto ha da offrire e si può capire se fa al caso proprio. Naturalmente non si può comprendere subito ma è già un primo approccio che bisogna fare.

Di conseguenza non bisogna esitare a chiederlo al venditore, sia esso un privato oppure un concessionario, essendo i clienti è normale che si voglia capire cosa si sta andando a comprare. Se chi vende si fida lo fa fare con il meccanico di fiducia che vi accompagna così da capire insieme a lui se la macchina ha qualche problema importante.

Possono anche non consentirlo?

In teoria non si può non consentire di eseguire un giro di prova di un’auto in quanto è normale che si richieda perché l’unico modo in cui si potrà capire come va l’auto.

Magari se la macchina è particolare e il venditore viene con chi guida ma se c’è qualcuno con voi può salire al posto suo dato che solitamente si fa un giro dell’isolato o molto breve per capire come va.

Al termine si potrà dire che si è soddisfatti del mezzo e continuare le trattative per l’acquisto. E’ una pratica molto comune che è normale fare.