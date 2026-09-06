Suninen campione ERC 2026: la vittoria di Meeke in Galles

Nel mondo del rally, il 2026 sarà ricordato come l’anno in cui Teemu Suninen ha scritto un’altra pagina di storia. Il pilota finlandese ha conquistato il titolo del FIA European Rally Championship con una gara d’anticipo, chiudendo al secondo posto il Rally Ceredigion in Galles. Una vittoria che ha del clamoroso, soprattutto considerando le condizioni in cui Suninen ha dovuto affrontare la gara.

La competizione è stata intensa fin dall’inizio, con Suninen che ha dovuto gestire non solo la pressione della gara, ma anche alcuni problemi fisici che lo hanno messo a dura prova. Nonostante tutto, il finlandese è riuscito a mantenere la concentrazione e a portare a casa un risultato che lo consacra come il primo finlandese a vincere il titolo europeo assoluto dal 2014, quando Esapekka Lappi aveva raggiunto lo stesso traguardo.

La vittoria di Kris Meeke e il ritorno trionfale

Se Suninen ha conquistato il titolo, è stato Kris Meeke a vincere il Rally Ceredigion, dimostrando ancora una volta la sua maestria al volante. Al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Melvyn Evans Motorsport, Meeke ha dominato le prove decisive della domenica, imponendo il suo ritmo e conquistando la vittoria con un margine di 38,6 secondi su Suninen. Una prestazione impeccabile che ha permesso a Meeke di tornare alla vittoria in un appuntamento ERC dopo vent’anni.

Per Meeke, questa vittoria rappresenta un ritorno trionfale nel mondo del rally. Il cinque volte vincitore di gare nel WRC ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della corsa: Che weekend. Grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui, è stato fatto un lavoro incredibile. Quando il pacchetto funziona è davvero piacevole guidare. Con queste gomme Michelin e questa vettura mi sono sentito di nuovo a casa.

Il podio e le prestazioni di spicco

Alle spalle di Meeke e Suninen, il podio è stato completato da Miko Marczyk, campione uscente, che ha chiuso terzo. Max McRae ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera nell’ERC con un quarto posto, precedendo il miglior pilota gallese Meirion Evans. Andrea Mabellini, principale rivale di Suninen nella corsa al titolo, ha concluso sesto con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ufficiale.

Il Rally Ceredigion ha visto anche altre prestazioni di spicco, come quella di Erik Cais e Simone Tempestini, che hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo. Ville Vatanen e Coleman hanno completato la top ten assoluta, rispettivamente al nono e al decimo posto.

Le dichiarazioni di Suninen e il futuro del campionato

Teemu Suninen ha commentato la sua vittoria con queste parole: È incredibile. Mercoledì non avrei pensato di poter avere questo passo, stavo piuttosto male, ma alla fine siamo riusciti a fare un buon lavoro e abbiamo imparato molto. Nel complesso è stata una buona stagione e siamo andati molto bene sull’asfalto.

Il campionato ERC 2026 si concluderà con il Rally Six Cities North of Portugal in programma dal 23 al 25 ottobre. Un appuntamento su terra che promette di essere altrettanto emozionante, con ancora diverse classifiche da decidere.