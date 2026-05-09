Ariya MY26: restyling minimalista, Google infotainment e ricarica V2L

Un aggiornamento che punta su design minimal, connettività avanzata e ricarica bidirezionale: la Nissan Ariya MY26 introduce novità tecniche importanti, ma la versione in edizione limitata non sarà commercializzata in Italia.

La Nissan Ariya MY26 inaugura un restyling che unisce linee più essenziali e una piattaforma tecnologica aggiornata, pensata per rafforzare la proposta del crossover elettrico. Con un frontale ridisegnato e dettagli estetici che alleggeriscono la presenza su strada, il model year introduce anche significative novità sul fronte della connettività e della ricarica, senza però arrivare sul mercato italiano nella versione a tiratura limitata.

L’aggiornamento si concentra su tre direttrici principali: aspetto estetico, comfort di marcia e sistema software. Le modifiche esterne sono accompagnate da interventi pratici in abitacolo, mentre sotto la carrozzeria emergono funzioni energetiche più flessibili, pensate per utenti che cercano non solo autonomia ma anche capacità di utilizzo dell’auto come fonte di energia esterna.

Design esterno e dettagli che cambiano la personalità

Dal punto di vista estetico la nuova Ariya adotta un frontale più pulito: il pannello anteriore è ora verniciato in tinta con la carrozzeria e la tradizionale firma V-Motion viene reinterpretata per alleggerire visivamente il muso dell’auto. A impreziosire il profilo laterale arrivano nuovi cerchi da 19 e 20 pollici, realizzati con una combinazione di alluminio e resina che accentua l’aspetto premium del crossover. Questi interventi non sono solo estetici: mirano a dare alla vettura una presenza più moderna, coerente con l’idea di futurismo giapponese senza tempo che Nissan ha declinato per la Ariya.

Abitacolo: praticità e connettività

All’interno gli aggiornamenti riguardano ergonomia e dotazioni: la console centrale è stata ridisegnata per aumentare lo spazio di carico fino a 3,2 litri e integra una basetta per la ricarica wireless da 15 W. Sul fronte digitale la novità più rilevante è l’adozione della nuova generazione di NissanConnect con integrazione nativa di Google, che porta funzioni di navigazione, assistenza vocale e app direttamente nell’ecosistema dell’auto, migliorando l’interazione tra veicolo e smartphone.

Comportamento su strada e assistenza alla guida

Per migliorare il comfort, gli ingegneri hanno rivisto la taratura delle sospensioni con l’obiettivo di ridurre vibrazioni e aumentare la stabilità nelle percorrenze lunghe. Insieme alla meccanica è stato aggiornato il pacchetto ADAS: il nuovo sistema di controllo adattivo della distanza interviene su acceleratore, freno e decelerazione per limitare l’affaticamento del conducente nel traffico, integrando funzionalità di assistenza più fluide e precise.

Versioni e impostazioni dinamiche

La gamma proposta per il mercato italiano rimane organizzata in tre allestimenti: Engage, Advance ed Evolve. Engage è la versione d’accesso con batteria da 63 kWh, un motore singolo da circa 217 CV e 300 Nm di coppia e autonomia fino a circa 404 km. Advance offre la scelta tra batteria da 63 kWh o da 87 kWh, potenze maggiori fino a 242 CV e dotazioni come ProPILOT Navi-link. Evolve, l’allestimento top, monta esclusivamente la batteria da 87 kWh ed è disponibile anche con il sistema integrale e-4ORCE, capace di erogare fino a 306 CV e 600 Nm.

Elettricità bidirezionale e capacità di ricarica

Tra le innovazioni più pratiche c’è l’introduzione della ricarica bidirezionale: il caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW supporta la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dall’auto. Per la ricarica rapida in corrente continua la Ariya MY26 può arrivare fino a circa 130 kW, valore che può variare a seconda del mercato e della versione, garantendo tempi di rifornimento rapidi nelle stazioni fast-charge.

Nonostante le novità tecniche e l’appeal del restyling, la casa giapponese ha confermato che la versione MY26 in edizione limitata non sarà commercializzata in Italia: il Paese continuerà a ricevere la gamma già consolidata composta da Engage, Advance ed Evolve. Questa scelta commerciale non diminuisce però l’importanza del pacchetto tecnologico presentato, che evidenzia la direzione futura di Nissan verso una maggiore integrazione tra software, connettività e gestione energetica.