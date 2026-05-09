Tutti i record sul giro di Formula 1 aggiornati e chi li detiene

Analisi completa dei record sul giro in Formula 1: valori in gara e in qualifica, i piloti con più primati e la storia del record più duraturo

Questo articolo raccoglie e organizza l’elenco completo dei record sul giro nei circuiti di Formula 1, mettendo a confronto i tempi stabiliti durante i Gran Premi e quelli marcati in qualifica. Lo scopo è offrire un unico punto di riferimento per gli appassionati che vogliono sapere chi e dove ha segnato i giri più veloci, spiegando anche le differenze tecniche tra le misurazioni. Tutte le statistiche riportate sono corrette al termine del gran premio di Miami 2026.

È importante ricordare che il termine giro più veloce può riferirsi a contesti diversi: il giro in gara è registrato durante la competizione ufficiale, mentre il giro in qualifica avviene con vetture spesso più leggere e con assetti dedicati. Nel testo troverai sia una sintesi delle tendenze generali sia l’elenco dettagliato dei primati circuito per circuito, con tempi, piloti, scuderie e le date precise di ciascun record.

Record sul giro durante i Gran Premi

Nel corso degli anni i record sul giro in gara sono cambiati con l’evoluzione delle vetture, ma alcune prestazioni storiche sono rimaste imbattute per lungo tempo. Di seguito è riportato l’elenco ufficiale dei tempi più veloci registrati in gara su ogni tracciato, con il relativo pilota, la scuderia e la data in cui il primato è stato ottenuto. Questa sezione serve sia a mettere in evidenza i nomi più ricorrenti sia a fornire un archivio consultabile per confronti cronologici.

Elenco completo (prima parte)

Australia — Albert Park: 1:19.813 Charles Leclerc, Ferrari, 24 marzo 2026. Cina — Shanghai: 1:32.238 Michael Schumacher, Ferrari, 26 settembre 2004. Giappone — Suzuka: 1:30.965 Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 6 aprile 2026. Bahrein — Sakhir: 1:31.447 Pedro de la Rosa, McLaren, 3 aprile 2005. Arabia Saudita — Gedda: 1:30.734 Lewis Hamilton, Mercedes, 5 dicembre 2026. Miami — Miami International Autodrome: 1:29.708 Max Verstappen, Red Bull, 7 maggio 2026.

Elenco completo (seconda parte)

Emilia-Romagna — Imola: 1:15.484 Lewis Hamilton, Mercedes, 1° novembre 2026. Monaco — Monte Carlo: 1:12.909 Lewis Hamilton, Mercedes, 23 maggio 2026. Spagna — Barcellona: 1:16.330 Oscar Piastri, McLaren, 1° giugno 2026. Canada — Gilles Villeneuve: 1:13.078 Valtteri Bottas, Mercedes, 9 giugno 2019. Austria — Red Bull Ring: 1:05.619 Carlos Sainz, McLaren, 12 luglio 2026. Gran Bretagna — Silverstone: 1:27.097 Max Verstappen, Red Bull, 2 agosto 2026. Belgio — Spa: 1:44.701 Sergio Pérez, Red Bull, 28 luglio 2026.

Record sul giro in qualifica

I giri più veloci in qualifica spesso superano i tempi di gara grazie a carburante ridotto e set-up estremi: qui elenchiamo i primati ottenuti durante le sessioni di qualifica per ciascun circuito. Per chiarezza, ogni voce riporta il tempo, il pilota, la scuderia e la data. Questi riferimenti sono utili per confrontare l’efficacia delle vetture e delle strategie in configurazioni diverse rispetto alla gara.

Elenco completo (prima parte)

Australia — Albert Park: 1:15.096 Lando Norris, McLaren, 15 marzo 2026. Cina — Shanghai: 1:30.641 Oscar Piastri, McLaren, 22 marzo 2026. Giappone — Suzuka: 1:26.983 Max Verstappen, Red Bull, 5 aprile 2026. Bahrein — Sakhir: 1:27.264 Lewis Hamilton, Mercedes, 28 novembre 2026. Arabia Saudita — Gedda: 1:27.294 Max Verstappen, Red Bull, 19 aprile 2026. Miami — Miami International Autodrome: 1:26.204 Max Verstappen, Red Bull, 4 maggio 2026.

Elenco completo (seconda parte)

Emilia-Romagna — Imola: 1:13.609 Valtteri Bottas, Mercedes, 31 ottobre 2026. Monaco — Monte Carlo: 1:09.954 Lando Norris, McLaren, 25 maggio 2026. Spagna — Barcellona: 1:11.383 Lando Norris, McLaren, 22 giugno 2026. Canada — Gilles Villeneuve: 1:10.240 Sebastian Vettel, Ferrari, 8 giugno 2019. Austria — Red Bull Ring: 1:02.939 Valtteri Bottas, Mercedes, 4 luglio 2026. Tra le altre piste figurano Monza, Zandvoort, Interlagos, Las Vegas e Yas Marina con i rispettivi primati e date.

Primati, scuderie e curiosità

Analizzando la tabella emerge che Lewis Hamilton detiene il maggior numero di record sul giro in gara, con 8 record complessivi. La scuderia con il piú alto numero di primati rimane la Mercedes, che vanta 11 record grazie ai contributi di Hamilton e Valtteri Bottas. Un dato storico: il record sul giro piú longevo è quello di Michael Schumacher a Shanghai, stabilito il 26 settembre 2004 con il tempo di 1:32.238. Inoltre, nella stagione 2026 Lando Norris ha infranto il primato di Monza che resisteva dal 12 settembre 2004, segnando un esempio di come alcuni record storici possano essere alla fine superati.