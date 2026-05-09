Tutti i record sul giro di Formula 1 aggiornati e chi li detiene
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Tutti i record sul giro di Formula 1 aggiornati e chi li detiene

Analisi completa dei record sul giro in Formula 1: valori in gara e in qualifica, i piloti con più primati e la storia del record più duraturo

Pubblicato il 09/05/2026 alle 06:27

Questo articolo raccoglie e organizza l’elenco completo dei record sul giro nei circuiti di Formula 1, mettendo a confronto i tempi stabiliti durante i Gran Premi e quelli marcati in qualifica. Lo scopo è offrire un unico punto di riferimento per gli appassionati che vogliono sapere chi e dove ha segnato i giri più veloci, spiegando anche le differenze tecniche tra le misurazioni. Tutte le statistiche riportate sono corrette al termine del gran premio di Miami 2026.

È importante ricordare che il termine giro più veloce può riferirsi a contesti diversi: il giro in gara è registrato durante la competizione ufficiale, mentre il giro in qualifica avviene con vetture spesso più leggere e con assetti dedicati. Nel testo troverai sia una sintesi delle tendenze generali sia l’elenco dettagliato dei primati circuito per circuito, con tempi, piloti, scuderie e le date precise di ciascun record.

Record sul giro durante i Gran Premi

Nel corso degli anni i record sul giro in gara sono cambiati con l’evoluzione delle vetture, ma alcune prestazioni storiche sono rimaste imbattute per lungo tempo. Di seguito è riportato l’elenco ufficiale dei tempi più veloci registrati in gara su ogni tracciato, con il relativo pilota, la scuderia e la data in cui il primato è stato ottenuto. Questa sezione serve sia a mettere in evidenza i nomi più ricorrenti sia a fornire un archivio consultabile per confronti cronologici.

Elenco completo (prima parte)

Australia — Albert Park: 1:19.813 Charles Leclerc, Ferrari, 24 marzo 2026. Cina — Shanghai: 1:32.238 Michael Schumacher, Ferrari, 26 settembre 2004. Giappone — Suzuka: 1:30.965 Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 6 aprile 2026. Bahrein — Sakhir: 1:31.447 Pedro de la Rosa, McLaren, 3 aprile 2005. Arabia Saudita — Gedda: 1:30.734 Lewis Hamilton, Mercedes, 5 dicembre 2026. Miami — Miami International Autodrome: 1:29.708 Max Verstappen, Red Bull, 7 maggio 2026.

Elenco completo (seconda parte)

Emilia-Romagna — Imola: 1:15.484 Lewis Hamilton, Mercedes, 1° novembre 2026. Monaco — Monte Carlo: 1:12.909 Lewis Hamilton, Mercedes, 23 maggio 2026. Spagna — Barcellona: 1:16.330 Oscar Piastri, McLaren, 1° giugno 2026. Canada — Gilles Villeneuve: 1:13.078 Valtteri Bottas, Mercedes, 9 giugno 2019. Austria — Red Bull Ring: 1:05.619 Carlos Sainz, McLaren, 12 luglio 2026. Gran Bretagna — Silverstone: 1:27.097 Max Verstappen, Red Bull, 2 agosto 2026. Belgio — Spa: 1:44.701 Sergio Pérez, Red Bull, 28 luglio 2026.

Record sul giro in qualifica

I giri più veloci in qualifica spesso superano i tempi di gara grazie a carburante ridotto e set-up estremi: qui elenchiamo i primati ottenuti durante le sessioni di qualifica per ciascun circuito. Per chiarezza, ogni voce riporta il tempo, il pilota, la scuderia e la data. Questi riferimenti sono utili per confrontare l’efficacia delle vetture e delle strategie in configurazioni diverse rispetto alla gara.

Elenco completo (prima parte)

Australia — Albert Park: 1:15.096 Lando Norris, McLaren, 15 marzo 2026. Cina — Shanghai: 1:30.641 Oscar Piastri, McLaren, 22 marzo 2026. Giappone — Suzuka: 1:26.983 Max Verstappen, Red Bull, 5 aprile 2026. Bahrein — Sakhir: 1:27.264 Lewis Hamilton, Mercedes, 28 novembre 2026. Arabia Saudita — Gedda: 1:27.294 Max Verstappen, Red Bull, 19 aprile 2026. Miami — Miami International Autodrome: 1:26.204 Max Verstappen, Red Bull, 4 maggio 2026.

Elenco completo (seconda parte)

Emilia-Romagna — Imola: 1:13.609 Valtteri Bottas, Mercedes, 31 ottobre 2026. Monaco — Monte Carlo: 1:09.954 Lando Norris, McLaren, 25 maggio 2026. Spagna — Barcellona: 1:11.383 Lando Norris, McLaren, 22 giugno 2026. Canada — Gilles Villeneuve: 1:10.240 Sebastian Vettel, Ferrari, 8 giugno 2019. Austria — Red Bull Ring: 1:02.939 Valtteri Bottas, Mercedes, 4 luglio 2026. Tra le altre piste figurano Monza, Zandvoort, Interlagos, Las Vegas e Yas Marina con i rispettivi primati e date.

Primati, scuderie e curiosità

Analizzando la tabella emerge che Lewis Hamilton detiene il maggior numero di record sul giro in gara, con 8 record complessivi. La scuderia con il piú alto numero di primati rimane la Mercedes, che vanta 11 record grazie ai contributi di Hamilton e Valtteri Bottas. Un dato storico: il record sul giro piú longevo è quello di Michael Schumacher a Shanghai, stabilito il 26 settembre 2004 con il tempo di 1:32.238. Inoltre, nella stagione 2026 Lando Norris ha infranto il primato di Monza che resisteva dal 12 settembre 2004, segnando un esempio di come alcuni record storici possano essere alla fine superati.

Scritto da Ilaria Mauri