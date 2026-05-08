Tutto sul GP di Francia a Le Mans: orari, favoriti e classifica

Il quinto appuntamento del mondiale 2026 della MotoGP si disputa sul celebre tracciato Bugatti di Le Mans, teatro di una gara storicamente imprevedibile. In questo articolo trovi il programma ufficiale con gli orari TV (dirette su Sky e in streaming su Now, differite su TV8), i nomi da seguire, le incognite tecniche e la classifica di campionato così come si presenta prima della partenza. Il testo mette a confronto i valori in pista, sottolineando perché Le Mans spesso regala risultati sorprendenti e come il meteo possa rimescolare le carte in tavola.

La sfida continua soprattutto tra i piloti Aprilia e le migliori Ducati: Marco Bezzecchi guida la graduatoria con margine, ma Jorge Martín resta il principale antagonista. A completare il quadro troviamo le indicazioni arrivate dalla tappa spagnola e le possibili sorprese come Álex Márquez. Nelle righe seguenti sono riportati il calendario dettagliato del weekend, le nostre osservazioni sui favoriti e i dati tecnici del circuito, utili per comprendere perché le frenate e l’assetto faranno la differenza.

Programma ufficiale e orari TV del weekend

Il fine settimana di gara è organizzato su tre giorni: venerdì, sabato e domenica. Le sessioni sono trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, mentre alcune sessioni clou come le qualifiche, la Gara Sprint e le gare domenicali saranno anche in differita o in chiaro su TV8. Riportiamo di seguito il programma completo con orari ufficiali per non perdere nessun turno.

Venerdì 8 aprile 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta Sky/Now); 09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta Sky/Now); 10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta Sky/Now); pomeriggio con le seconde libere: 15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta Sky/Now) insieme alle sessioni di Moto3 e Moto2.

Sabato 9 aprile 2026

Mattina dedicata alle ultime libere: 10:10-10:40 MotoGP Prove libere 3 (diretta Sky/Now); a seguire le Qualifiche MotoGP (10:50-11:30) in diretta su Sky, Now e in differita/chiaro su TV8. Nel pomeriggio si svolgerà la Gara Sprint alle 15:00, anch’essa trasmessa su tutte le piattaforme indicate.

Domenica 10 aprile 2026

La giornata conclusiva apre con il Warm Up mattutino (09:40-09:50) seguito dalle gare: 11:00 Moto3, 12:15 Moto2 e la 14:00 della classe regina, tutte in diretta su Sky e Now; TV8 offrirà ulteriori differite nel pomeriggio per le platee in chiaro.

Favoriti, incognite e il nostro pronostico

Il momento di forma di Marco Bezzecchi è il fattore dominante di questo avvio di stagione: con tre vittorie e un secondo posto in gara domenicale è leader del campionato e arriva a Le Mans con il ruolo di favorito. Tuttavia la storia recente di questa pista, con sette vincitori diversi nelle ultime sette edizioni, suggerisce prudenza: Le Mans premia chi legge meglio il weekend e le condizioni. Jorge Martín è il principale antagonista e può sfruttare la propria esperienza sulle sprint per guadagnare punti preziosi già al sabato.

I piloti da tenere d’occhio

Oltre ai due alfieri dell’Aprilia, segnaliamo Fabio Di Giannantonio come il più incisivo tra le Ducati al momento: due podi stagionali e un ritmo consistente lo rendono candidato a infilarsi tra i primi tre. Non va dimenticato neppure Álex Márquez, reduce dal successo a Jerez: se trova la giornata giusta può creare scompiglio, come accaduto nella tappa spagnola.

Circuito, meteo e classifica prima della gara

Il tracciato Bugatti misura 4,19 km e la gara della classe regina prevede 27 giri, caratteristiche che mettono a dura prova l’impianto frenante e richiedono un equilibrio tra stabilità in ingresso e trazione in uscita. A Le Mans il fattore meteo è sempre cruciale: pioggia e variabilità atmosferica possono trasformare la corsa in una lotteria tattica, come avvenuto in passato dove la strategia ha prevalso sul puro potenziale tecnico.

La classifica piloti

Prima di partire per il GP di Francia la graduatoria vede: 1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 101 punti, 2° Jorge Martín (Aprilia) 90 punti, 3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 71 punti, 4° Pedro Acosta (KTM) 66 punti e 5° Marc Márquez (Ducati) 57 punti. Questi numeri definiscono il quadro competitivo ma le sprint e le cadute possono rapidamente rimescolare la classifica.

In sintesi, il GP di Francia rappresenta un banco di prova per la supremazia dell’Aprilia e un’opportunità per le Ducati di dimostrare progressi. Seguendo il programma ufficiale televisivo, le indicazioni tecniche sul circuito e la forma dei piloti, sarà possibile orientarsi tra favoriti e possibili sorprese: preparatevi a un fine settimana dove strategia, assetto e condizioni ambientali faranno la differenza.