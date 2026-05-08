Ariya MY26, novità di design e tecnologia e perché l’Italia resta esclusa

Nissan Ariya MY26 aggiorna stile e tecnologia, offre più comfort e mantiene le certezze tecniche: l'edizione limitata, tuttavia, non è destinata all'Italia.

La Nissan ARIYA si rinnova con il Model Year 2026, proponendosi come un SUV elettrico che privilegia comfort, connettività e un restyling discreto ma significativo. Basata sulla piattaforma CMF-EV, l’auto conserva l’impostazione tipica delle vetture a batteria: pianale piatto, centro di gravità basso e un’abitabilità interna studiata per viaggi rilassati. Il nuovo aggiornamento si concentra su dettagli estetici, sulle finiture e su alcune migliorie tecniche pensate per rendere la marcia più fluida.

Aggiornamenti esterni e percezione a bordo

All’esterno la MY26 presenta un frontale ridisegnato con pannello verniciato e una reinterpretazione della firma V-Motion, oltre a nuovi cerchi in combinazione alluminio e resina disponibili in misure da 19 e 20 pollici. Questi interventi puntano a dare un aspetto più nitido senza stravolgere la silhouette, raccontando un equilibrio tra eleganza e carattere. A bordo, la console è stata riprogettata per aumentare lo spazio di stivaggio fino a 3,2 litri e integra un caricatore wireless da 15 W per lo smartphone, migliorando la praticità quotidiana.

Comfort e materiali

La revisione degli interni non riguarda solo lo spazio: i tecnici hanno lavorato sulle sospensioni per smorzare vibrazioni e incrementare la stabilità nelle percorrenze lunghe, con l’obiettivo di trasformare ogni tragitto in un’esperienza più rilassata. Sul fronte della tecnologia, il sistema NissanConnect è aggiornato e integra servizi Google per una gestione dell’infotainment più fluida, mentre optional come il tetto panoramico e l’impianto Bose puntano alla sensazione di ambiente premium.

Dotazioni di guida e caratteristiche tecniche

Sotto il profilo tecnico la vettura mantiene le soluzioni note: due taglie di batteria da 63 kWh e 87 kWh, con valori di autonomia WLTP che arrivano fino a circa 533 km nelle versioni più efficienti. La ricarica rapida in corrente continua è supportata fino a 130 kW; la capacità di ricarica in alternata varia a seconda degli allestimenti e delle opzioni, segnando valori che possono andare da circa 11 kW fino a 22 kW se previsto il relativo pacchetto.

Sistemi di trazione e assistenza

La gamma prevede configurazioni a trazione anteriore o integrale con e-4ORCE, quest’ultima basata su due motori che modulano la coppia e la frenata sugli assi per migliorare tenuta e controllo, soprattutto su fondi insidiosi. L’opzione e-4ORCE spinge la potenza fino a circa 306 CV con una coppia dichiarata fino a 600 Nm, mentre i pacchetti elettronici comprendono sistemi come ProPILOT con Navi-link e controllo adattivo della distanza per ridurre lo stress nella guida quotidiana e nei tratti autostradali.

Funzionalità avanzate e ricarica bidirezionale

Tra le evoluzioni tecniche è presente il supporto a funzioni di ricarica bidirezionale (conosciuta come V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni utilizzando la batteria del veicolo, oltre alle consuete possibilità di gestione remota tramite app. L’insieme di queste tecnologie conferma l’intenzione di Nissan di posizionare l’ARIYA come protagonista di una mobilità elettrica pratica e orientata al comfort quotidiano, senza rinunciare a dotazioni che oggi fanno la differenza nella scelta di una vettura a batteria.

Disponibilità e strategia di mercato: perché l’Italia resta fuori

Il MY26 è stato lanciato anche in una edizione limitata, con finiture e palette colori esclusive, ma al momento la casa comunica che questa versione speciale non sarà commercializzata in Italia nella fase iniziale. È una scelta che risponde a logiche di pianificazione produttiva, disponibilità di scorte, strategie di lancio per mercati pilota e costi di omologazione e comunicazione. In pratica, alcuni mercati ricevono lotti dedicati in base a domanda prevista e contenimento dei tempi logistici.

Cosa significa per chi cerca un’Ariya oggi

Per il cliente italiano la notizia della limited può risultare deludente, ma la gamma regolare rimane disponibile con prezzi d’accesso a partire da circa 42.500 euro e con diverse configurazioni pensate per esigenze reali: dalla versione Engage con batteria da 63 kWh fino alle più accessoriate Advance ed Evolve con trazione e-4ORCE. In sostanza, chi deve scegliere un’auto ora troverà sul mercato le stesse qualità di base—silenziosità, spazio e autonomia—che hanno reso l’ARIYA una proposta credibile nella fascia delle auto elettriche.

In definitiva, il Nissan ARIYA MY26 punta a consolidare le sue caratteristiche: un lieve restyling estetico, miglioramenti al confort e aggiornamenti tecnologici che mantengono viva l’offerta. L’edizione limitata resta un’aggiunta di prestigio destinata ad alcuni mercati; per l’Italia la scelta più pratica oggi è valutare la gamma standard, che conserva le specifiche chiave e continua a offrire soluzioni concrete per la mobilità elettrica.