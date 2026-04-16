Assen e la caccia al record di Bulega: cosa aspettarsi dal terzo round

A Assen il terzo round della Superbike mette sotto i riflettori Nicolò Bulega e la supremazia della Ducati: calendario, numeri di classifica e possibili sorprese

Il mondiale Superbike riprende dal leggendario circuito del TT di Assen per il terzo round stagionale, un appuntamento che arriva con il leader assoluto della classifica pronto a giocarsi un altro importante capitolo. Dopo un avvio di campionato caratterizzato da risultati netti, il weekend olandese diventa un banco di prova per confermare gerarchie e per misurare la resistenza mentale e tecnica dei protagonisti. Tutto il programma sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, che coprirà le gare chiave del fine settimana: Gara 1 e Gara 2 in fascia pomeridiana e la Superpole race nella mattinata di domenica.

La tensione cresce soprattutto per Nicolò Bulega, che guida la classifica con il punteggio pieno di 124 punti. Il suo avvio comprende solo successi e prestazioni autoritarie, tanto da porlo al centro del dibattito: può mantenere questa serie e allungare ancora? Il contesto di Assen è particolare, perché qui l’anno passato il pilota Ducati aveva perso punti decisivi per il titolo a causa di problemi tecnici. Sul piatto non ci sono solo vittorie, ma anche la pressione di non commettere errori dove, in passato, il risultato è stato avverso.

La classifica, i numeri e il peso degli italiani

La graduatoria parla forte: Bulega precede il gruppo con un vantaggio di 56 punti sul diretto inseguitore, una distanza che mette in evidenza il suo stato di forma. Dietro di lui si muovono piloti come Iker Lecuona (68 punti) e Axel Bassani (60 punti), con quest’ultimo capace di portare la Bimota sul podio. Da notare il significativo apporto italiano: sono ben cinque i piloti nella top nine, tra cui nomi come Lorenzo Baldassarri, Danilo Petrucci e Yari Montella, e la migliore Yamaha in classifica è quella di Andrea Locatelli. Il mondiale finora ha offerto spettacolo, con otto piloti diversi a podio nelle prime gare.

Gli azzurri protagonisti

La presenza massiccia di piloti italiani in alto non è un caso: la combinazione di talento personale e pacchetti tecnici competitivi ha dato frutti evidenti. Baldassarri, Petrucci e Montella stanno contribuendo a rendere la stagione più viva e combattuta, mentre Locatelli rappresenta la speranza Yamaha per scalare posizioni. Questo equilibrio interno alla griglia significa che, oltre alla lotta per il titolo, ci sono anche molte sfide e curiosità quotidiane che rendono il campionato interessante per gli appassionati.

Il record in palio e il precedente di Razgatlioglu

Uno dei temi caldi di Assen riguarda il possibile allungo storico di Bulega: se riuscisse a vincere tutte le gare previste nel weekend, si avvicinerebbe all’ambizioso traguardo di pareggiare la serie di 13 vittorie consecutive ottenuta in passato da Toprak Razgatlioglu. Il confronto con il campione turco è inevitabile sul piano statistico, ma anche simbolico: avere un avversario tosto in pista alza il valore dei successi. Per Bulega le cifre nel palmarès personale sono già importanti, con 26 vittorie che lo vedono al fianco di nomi illustri della disciplina.

Cosa significa il dominio per lo spettacolo

Un dominio così netto porta vantaggi e rischi: da un lato assicura continuità e una storia da raccontare, dall’altro può ridurre l’incertezza che alimenta la passione degli appassionati. Il campionato ha bisogno di sfide avvincenti per mantenere alta l’attenzione, e la presenza di più contendenti in grado di rompere il dominio rende le corse più interessanti. Sarà quindi cruciale vedere se avversari come Lecuona, Oliveira o altri piloti potranno creare pressioni reali su Bulega ad Assen.

Ducati: leadership tecnica e numeri da primato

La casa di Borgo Panigale si conferma come la forza da battere: tra moto ufficiali e squadre private, ci sono sei Ducati nella top-ten provvisoria. La nuova Panigale V4R sta stabilendo nuovi punti di riferimento e, a Portimão, il marchio ha raggiunto il traguardo storico di 1200 podi nella storia del campionato. Anche la classifica costruttori attuale riflette il predominio: i numeri vedono Ducati nettamente avanti rispetto a Bimota e BMW, consolidando una supremazia tecnica e di risultati che influenzerà le strategie dei rivali.

Programma del weekend e dirette

Il calendario ufficiale per il round olandese prevede sessioni di prove e gare distribuite su tre giorni. Venerdì 17 aprile spazio alle prove libere con FP1 alle 10:20 e FP2 alle 15:00; sabato 18 aprile si prevede la Superpole alle 11:15 e Gara 1 Superbike alle 15:30; domenica 19 aprile la Superpole race è programmata alle 11:10, con Gara 2 Superbike in programma alle 15:30. Il weekend verrà coperto live da Sky Sport MotoGP, che offrirà notizie, analisi e repliche per gli spettatori.

Assen rappresenta dunque un momento chiave della stagione: tra statistiche, rivalità interne e la sete di record, il terzo round promette emozioni. I riflettori sono puntati su Nicolò Bulega e sulla capacità della concorrenza di reagire, mentre la presenza italiana numerosa arricchisce la narrativa del campionato e mantiene alta l’attenzione degli appassionati in ogni curva del TT olandese.