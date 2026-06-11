Differenze di guida tra Antonelli e Russell: perché la W17 preferisce il pilota italiano

Nel mondo della Formula 1, ogni pilota ha uno stile di guida unico che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Antonelli e Russell, compagni di squadra in Mercedes, ne sono un esempio perfetto. Con un divario di 68 punti in classifica mondiale, le differenze tra i due non sono solo nei risultati, ma anche nel modo in cui affrontano la guida della W17.

La Mercedes W17 è una monoposto che risponde in modo diverso a seconda dello stile di guida del pilota. Antonelli, leader del mondiale, ha spiegato come le sue scelte tecniche e il suo approccio alla guida siano più affini alle caratteristiche della vettura rispetto a quelle di Russell.

Differenze di guida e impatto sulle gomme

George Russell, durante le qualifiche di Monaco, ha sottolineato come lo stile di guida di Antonelli abbia un impatto positivo sulle temperature delle gomme: “La differenza sta nel modo in cui guidiamo, che ha anche un impatto sulle gomme. Lui riesce a portarle in una finestra migliore rispetto a me.”

Antonelli, incontrando la stampa italiana nel paddock di Barcellona, ha confermato queste differenze: “Abbiamo due stili di guida diversi e utilizziamo la macchina in modo diverso. Abbiamo anche bisogno che la macchina risponda in un certo modo al nostro stile di guida.”

Scelte di assetto e preferenze personali

Le differenze non si limitano solo alla guida, ma si estendono anche alle scelte di assetto. Antonelli ha spiegato: “Anche come scelte di assetto non siamo sempre uguali, perché io con il mio stile di guida ho bisogno di certe cose dall’auto e George di altre.”

Queste differenze tecniche e stilistiche sono fondamentali per comprendere perché la W17 sembra preferire l’approccio di Antonelli. La monoposto risponde meglio a certi input e a certi assetti, e questo può fare la differenza in pista.

In un mondo dove ogni decimo di secondo conta, la capacità di un pilota di adattare la monoposto al proprio stile di guida è cruciale. Antonelli e Russell, con i loro approcci diversi, offrono un’interessante prospettiva su come la tecnologia e la tecnica possano influenzare i risultati in Formula 1.