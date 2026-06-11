Traffico bloccato sull’A4 al km 214: percorsi alternativi e aggiornamenti

Incidente al km 214 dell'autostrada A4 ha generato una coda di 5 km tra Ospitaletto e Brescia ovest in direzione Brescia/Trieste. Due camion e un'auto sono coinvolti, il traffico procede su due corsie e i tempi di percorrenza sono aumentati di circa 34 minuti. Vengono indicate alternative via A58 e A35 e strumenti di monitoraggio come Google Maps, Waze e il servizio 1518.

Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sull’autostrada A4 al km 214con ripercussioni significative sulla circolazione in direzione Brescia/Trieste. Al momento dell’ultimo aggiornamento, registrato alle 18:58 dell’11/6la situazione segnala una coda di 5 km tra Ospitaletto e Brescia ovest. Il traffico viene deviato e convogliato su due corsiementre le operazioni di rimozione dei veicoli sono ancora in corso.

Incidente al km 214: dinamica e impatto sul traffico

L’evento ha coinvolto due camion e un’autoe ha richiesto l’intervento delle squadre per la messa in sicurezza e lo sgombero della carreggiata. In direzione di Brescia si segnalano ritardi significativi: i tempi medi di percorrenza stimati per chi proviene da Milano sono di circa 40 minuticon un aumento di circa 34 minuti rispetto alla norma. Sulla carreggiata opposta si è formata una coda secondaria legata alla presenza di automobilisti che rallentano per osservare la scena, comportamento che può incrementare ulteriormente i tempi di attesa.

Condizioni di viabilità e misure in atto

Al momento il transito è consentito su due corsie e le squadre di intervento sono impegnate nelle operazioni di rimozione. La presenza di mezzi pesanti coinvolti richiede procedure più lunghe per il recupero e il ripristino in sicurezza della sede stradale. Si raccomanda agli utenti di mantenere la calma, non creare manovre azzardate e rispettare le indicazioni del personale in servizio per non ostacolare le operazioni di emergenza.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi deve evitare il tratto interessato tra Ospitaletto e Brescia ovestuna soluzione suggerita per percorrenze più lunghe è uscire dall’autostrada e utilizzare la A58 Tangenziale Est Esterna di Milanoproseguire sulla A35 BreBeMi e rientrare in autostrada presso Brescia centro. Questo itinerario devia dal tratto congestionato e può ridurre i tempi di attesa associati alla coda di 5 km. Chi sceglie questa opzione dovrebbe comunque valutare le condizioni lungo la A58 e la A35 prima della partenza, dato che il percorso alternativo comporta più chilometri ma minori code nelle aree colpite dall’incidente.

Indicazioni pratiche per chi è già in viaggio

Se si è già in prossimità del tratto coinvolto conviene accodarsi con prudenza ed evitare cambi di corsia non necessari. Tenere il motore acceso durante lunghe soste può sollecitare alcune componenti del veicolo; è utile essere pronti a ripartire quando le condizioni lo permettono e limitare le soste prolungate con il motore al minimo quando possibile. Evitare di creare intralcio alle operazioni di soccorso è fondamentale per ridurre i tempi complessivi di ripristino.

Strumenti e canali per il monitoraggio in tempo reale

Per aggiornamenti in diretta si suggerisce l’uso di applicazioni di navigazione come Google Maps e Wazeche integrano segnalazioni degli utenti e mostrano congestioni non sempre visibili dai pannelli stradali. In aggiunta, il servizio del CCISS Viaggiare Informati rimane un punto di riferimento: è possibile ottenere informazioni telefoniche tramite il numero 1518. Monitorare più fonti consente di identificare code nascoste o incidenti appena avvenuti e di decidere l’eventuale deviazione prima di entrare nel tratto interessato.

Ricordiamo che i dettagli qui riportati sono relativi all’aggiornamento delle 18:58 dell’11/6 e che la situazione può evolvere: chi si mette in viaggio è invitato a controllare le mappe e i servizi di infoviabilità prima della partenza per ottimizzare il proprio itinerario.