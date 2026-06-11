Formula 1 a Barcellona 2026: orari, gomme Pirelli e protagonisti del GP Catalunya

Il circuito di Montmelò è pronto ad accogliere il settimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. Kimi Antonelli arriva da cinque vittorie consecutive e punta a consolidare il suo vantaggio in classifica.

Il circuito di Montmelò si prepara ad ospitare il gran premio di Barcellona-Catalogna 2026settimo appuntamento della stagione di Formula 1. Con la nuova data in calendario, il weekend catalano promette emozioni intense e strategie affinate, soprattutto dopo le scelte delle gomme Pirelli.

Kimi Antonelli, reduce dal Grand Chelem a Montecarlo, arriva in Spagna con un vantaggio significativo in classifica. Le Mercedesdominatrici nei primi sei round, partono favorite, ma le Ferrari e la Red Bull di Max Verstappen non intendono mollare.

Le gomme Pirelli per il GP Catalunya 2026

Per il weekend spagnolo, Pirelli ha selezionato la gamma più morbida: C2 per la HardC3 per la Medium e C4 per la Soft. La scelta è dettata dalla nuova struttura degli pneumatici 2026 e dall’obiettivo di includere la bianca nelle strategie di gara.

Il degrado termico è il fattore critico, con l’asse anteriore che risulta limitante. La rugosità dell’asfalto, dovuta all’età avanzata del manto stradale, e le temperature più elevate rispetto agli anni passati, aggiungono complessità alla gestione delle gomme. Le curve più impegnative, come la curva 3 e i due curvoni finali, metteranno a dura prova gli pneumatici.

Il programma del weekend e dove vederlo

Il fine settimana di gare inizia giovedì 11 giugno con la conferenza stampa piloti alle 14.30. Venerdì 12 giugno, doppia sessione di prove liberela prima alle 13.30 e la seconda alle 17.00. Sabato 13 giugno, alle 12.30, si terrà la terza sessione di libere, seguita dalle qualifiche alle 16.00.

La gara è in programma domenica 14 giugno alle 15.00. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky Sport UnoSky Sport F1 e Sky Sport 4Kcon la diretta streaming disponibile su NOW. Le qualifiche e la gara saranno inoltre visibili in differita su TV8.

I protagonisti da seguire

Kimi Antonelli, con 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 68 su George russell, è l’uomo da battere. Tuttavia, le Ferrari di Hamilton e Charles Leclerc, insieme alla Red Bull di Verstappen e alle McLarenpromettono di rendere la competizione avvincente. La lotta per la pole position e la gestione delle gomme saranno elementi chiave per la vittoria.

Non mancheranno le altre categorie, con la F2la F3 e la Porsche Super Cup che animeranno il weekend. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero in cabina di commento, mentre l’analisi tecnica sarà curata da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria.