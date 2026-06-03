Assetto Corsa EVO 0.7 disponibile con SDK, nuove auto e Safety Rating

Assetto Corsa EVO 0.7 amplia il simulatore con quattro vetture inedite, il debutto dell'SDK per i modder, un sistema di particelle riscritto e il nuovo EVO Safety Rating integrato nel Daily Racing Portal. La build è disponibile in early access su Steam e introduce anche miglioramenti tecnici e cinque livelli di progressione per il rating di guida.

La versione 0.7 di Assetto Corsa EVO segna un salto significativo nello sviluppo del simulatore: ora in early access su Steam, questa build porta con sé contenuti e strumenti che rimodellano l’esperienza sia per i piloti sia per i creatori di contenuti.

Dietro all’aggiornamento ci sono gli sviluppatori di Kunos Simulazioni e il supporto del portale web Daily Racing Portal, che ospita il nuovo sistema di valutazione della guida e coordina molte delle funzionalità multiplayer.

Quattro auto per coprire stili diversi

Il parco vetture si arricchisce con quattro ingressi pensati per offrire varietà: una coupé GT3 moderna, una classica icona giapponese in due declinazioni e due Porsche di elevata caratura. In particolare l’elenco include l’Audi R8 LMS GT3 Evo II, la Datsun 240Z proposta in due varianti, la Porsche 935 e la Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo Kit.

Queste aggiunte coprono esigenze diverse: dall’assetto aerodinamico e prevedibile di una GT3 alle sensazioni analogiche della Datsun con zero filtri elettronici, fino alla gestione complessa delle Porsche caratterizzate da spinta e carico aerodinamico spinti.

Carattere delle nuove vetture

L’Audi R8 LMS GT3 Evo II punta sulla costanza e sulla guidabilità in ambito clienti, mentre la Datsun 240Z recupera sensazioni classiche grazie alla trazione posteriore e al cofano lungo; la disponibilità di due varianti aumenta le opzioni per chi cerca setup stradali o più affilati. Le due Porsche, invece, forniscono il livello massimo di impegno: una è un omaggio moderno alla 935 storica, l’altra rappresenta l’apice pista della generazione 991.

Un SDK per i modder: prime porte aperte alla community

La build 0.7 introduce la prima versione dell’Assetto Corsa EVO SDK, un editor rivolto ai creatori più tecnici. Questo strumento allinea la pipeline dei modder alle procedure interne del team, garantendo compatibilità con il motore fisico e con la resa grafica del simulatore.

Al momento l’SDK è focalizzato sulla creazione delle vetture e le mod realizzate sono utilizzabili in single-player. Gli sviluppatori hanno previsto di estendere il supporto a livree, tracciati e utilizzo multiplayer in aggiornamenti futuri, segnando l’inizio di una piattaforma più aperta e modulare.

Impatti per la community

L’arrivo dell’SDK rappresenta un cambiamento culturale: dati gli strumenti simili a quelli interni, i modder potranno creare contenuti con una qualità e una coerenza maggiori rispetto al passato, favorendo una libreria di elementi autentici e integrati nel tempo.

Effetti visivi e dinamiche di gioco rinnovate

Un’altra novità sostanziale è il nuovo sistema di particelle, riscritto per reagire alle stesse logiche fisiche del gioco. Fumo, polvere, spruzzi e particelle d’impatto ora si formano in funzione delle manovre e delle condizioni del tracciato, offrendo feedback visivi più realistici sia nelle derapate sia nelle uscite oltre i cordoli.

In condizioni di bagnato lo spray sollevato dalle vetture si comporta in modo coerente, influenzando la visibilità e aumentando la tensione durante le gare serrate. Kunos ha comunque previsto opzioni grafiche per adattare gli effetti a configurazioni hardware meno potenti.

Migliorie tecniche e audio

Oltre agli effetti visivi, l’aggiornamento include miglioramenti al caricamento delle texture legati alla GPU, correzioni sull’illuminazione globale e rifiniture all’audio, con nuovi sample per alcune vetture chiave. Sul fronte della dinamica, sono state apportate modifiche per bilanciare la stabilità nei duelli ravvicinati e risolvere alcune anomalie di geometria delle sospensioni.

EVO Safety Rating: premiare i duelli puliti

Nel Daily Racing Portal debutta l’EVO SR, il nuovo Safety Rating progettato per valutare e incentivare gare combattute ma corrette. Diversamente da sistemi che premiano solo l’assenza di contatti, EVO SR riconosce il valore del duello ravvicinato e aumenta il punteggio a chi mantiene la vicinanza senza causare incidenti.

Il sistema analizza la telemetria degli impatti in tempo reale per determinare responsabilità e danni; la penalità è progressiva: piccoli contatti possono essere assorbiti, mentre collisioni gravi impattano in modo significativo sul punteggio. La progressione del rating si articola su cinque livelli con gradi che includono le categorie D, C, B, A e il livello iniziale di ingresso, spingendo i piloti verso gare più agonistiche e rispettose.

Con la versione 0.7 Assetto Corsa EVO conferma la strada verso una simulazione più aperta e profonda: tra nuovi mezzi, strumenti per i creatori e sistemi pensati per il multiplayer, il titolo evolve con una filosofia che mette al centro sia la qualità di guida sia la comunità dei giocatori.