Interni della Lamborghini Fenomeno Roadster: design, materiali e tecnologia in evidenza

La Lamborghini Fenomeno Roadster rappresenta l’ultimo capitolo delle supercar estremamente esclusive firmate da Sant’Agata Bolognese. Progettata per 15 clienti e offerta in un’edizione limitata, la vettura mette al centro l’esperienza a bordo, dove design, tecnologia e materiali ad alte prestazioni dialogano per creare un abitacolo unico.

Questo articolo esplora in dettaglio la configurazione interna della Fenomeno Roadster: dall’impostazione della plancia alle scelte costruttive, passando per l’aerodinamica specifica della versione aperta e le possibilità di personalizzazione offerte ai futuri proprietari.

Un cockpit orientato al pilota

L’abitacolo della Fenomeno Roadster è stato concepito con un chiaro approccio pilota-centrico: la plancia bassa e avvolgente enfatizza il rapporto tra conducente e vettura. Elementi grafici e superfici scolpite richiamano il linguaggio estetico esterno e rendono immediatamente riconoscibile il carattere sportivo del progetto. Il layout incorpora tre schermi distinti, pensati per diverse funzioni: il quadro strumenti fronte guidatore, il display centrale per l’infotainment e uno schermo dedicato al passeggero, che insieme formano un’impostazione tecnologica simile a quella delle più recenti supersportive Lamborghini.

Interfacce e ispirazione aeronautica

I comandi riprendono soluzioni tipiche del mondo aeronautico: selettori, pulsanti e interruttori hanno una resa tattile studiata per l’uso dinamico, evocando l’idea di un cockpit. Le grafiche dei display sono altamente sportive e ad alta definizione, progettate per fornire informazioni chiare in condizioni di guida intensa.

Materiali e finiture: leggerezza e performance

La predominanza della fibra di carbonio all’interno della Fenomeno Roadster è evidente: plancia, tunnel centrale, pannelli porta e dettagli strutturali adottano questo materiale per ridurre peso e mantenere un’estetica tecnica. Accanto al carbonio, la vettura introduce l’uso del Corsatex by Dinamica, un tessuto tecnico sviluppato per garantire leggerezza, grip e resistenza nel tempo, rendendo le superfici sia funzionali che piacevoli al tatto.

Le superfici interne alternano finiture opache a inserti più tecnici, con un ambiente che comunica immediatamente il DNA racing della vettura senza rinunciare a un livello di sofisticazione elevato. La possibilità di personalizzazione è ampia: combinazioni di colori, rivestimenti e dettagli estetici possono essere scelte per ottenere esemplari praticamente unici, coerenti con l’idea di esclusività alla base del progetto.

Comfort in versione roadster

La conversione in roadster ha richiesto specifici interventi aerodinamici e strutturali. Uno spoiler posizionato sopra il parabrezza convoglia il flusso d’aria oltre l’abitacolo, riducendo le turbolenze e le vibrazioni e migliorando il comfort alle velocità più elevate. Dietro i sedili sono integrate barre anti-ribaltamento che si integrano nel design della carrozzeria, assicurando sicurezza e continuità estetica.

Abitabilità, bagagli e destinazione d’uso

La Fenomeno Roadster è una hypercar a due posti che mette in primo piano la guida: lo spazio a bordo privilegia la posizione e il controllo, piuttosto che la versatilità quotidiana. Non sono stati comunicati valori ufficiali per la capacità del bagagliaio, ma l’architettura con un grande V12 posteriore limita naturalmente lo spazio disponibile. Ciò rende l’auto adatta a esperienze di guida focalizzate e a brevi trasferimenti, con lo spazio utile pensato per piccoli bagagli o caschi piuttosto che per viaggi lunghi e turistici.

In sintesi, la Fenomeno Roadster mette sul piatto una combinazione di esclusività, materiali di alto livello e soluzioni tecnologiche pensate per esaltare la sensazione di guida. Ogni esemplare è destinato a clienti che cercano un oggetto automobilistico estremamente prestazionale e personalizzabile.

Conclusione: una proposta su misura per pochi

Con soli 15 esemplari previsti e un prezzo che riflette il carattere esclusivo della vettura, la Lamborghini Fenomeno Roadster si posiziona come una proposta di nicchia nel panorama delle hypercar. L’abitacolo, tra fibra di carbonio, display multipli e tessuti tecnici come il Corsatex, sintetizza la volontà di coniugare prestazioni e stile, offrendo un’esperienza di guida orientata al pilota e altamente personalizzabile.

Per chi cerca una supercar che parli di esclusività e artigianalità, la Fenomeno Roadster rappresenta una sintesi moderna di tecnologia e design, pensata per un utilizzo in cui il piacere della guida è centrale.