Asta storica al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Un evento imperdibile per gli appassionati di auto

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 si prepara a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle auto storiche e da collezione. In programma il 24 maggio, l’evento vedrà la partecipazione di Broad Arrow Auctions e BMW, che collaborano per presentare un’asta di auto di straordinario valore. Tra le vetture che saranno battute, spicca la Fiat 570 Bertone Barchetta Special del 1936, un pezzo unico che rappresenta un’importante pietra miliare nella storia dell’automobilismo italiano.

La Fiat 570 Bertone Barchetta Special: un capolavoro di design

La Fiat 570 Bertone Barchetta Special è considerata una delle prime creazioni di Giovanni Bertone, il fondatore della celebre carrozzeria. Questa vettura, che ha avuto origine da una Fiat 500 A Topolino, è stata trasformata in un’elegante barchetta, segnando l’inizio della carriera di Bertone nel design automobilistico. Non solo un esercizio di stile, ma anche un’auto da corsa, la Fiat 570 ha partecipato a competizioni prestigiose come la Mille Miglia, dove ha ottenuto risultati notevoli. Oggi, dopo un meticoloso restauro, è pronta a trovare un nuovo proprietario, con un valore stimato tra i 325.000 e i 375.000 euro.

Altre auto iconiche in vendita

Oltre alla Fiat 570, l’asta presenterà altre vetture storiche di grande rilevanza. Tra queste, la Citroen ZX Rallye Raid del 1990, che ha partecipato a tre edizioni consecutive della Parigi-Dakar, e la Fiat Abarth OT 13, un’auto da corsa che ha fatto la storia alla Targa Florio. La Citroen, con un valore stimato tra 475.000 e 525.000 euro, rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti, mentre la Fiat Abarth, in condizioni di “barn find”, ha un valore compreso tra 400.000 e 450.000 euro.

Un’asta ricca di storia e passione

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este non è solo un’asta, ma un vero e proprio tributo alla storia dell’automobilismo. Con fino a 70 auto da collezione in vendita, gli appassionati avranno l’opportunità di aggiudicarsi pezzi unici di storia. Ogni vettura racconta una storia, un’epoca e un’innovazione che ha segnato il mondo delle quattro ruote. L’asta si preannuncia come un evento imperdibile, dove la passione per le auto storiche si fonde con l’eleganza del Lago di Como.