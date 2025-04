Un passo verso il futuro dell’automobile

Dopo anni di attesa e sviluppo, l’Aston Martin Valhalla, la supercar ibrida plug-in con motore centrale, è finalmente nelle fasi finali di test su strada e in pista. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione per il marchio britannico, noto per le sue auto sportive di lusso. Le prime immagini ufficiali mostrano la Valhalla impegnata in prove di messa a punto sia nel Regno Unito che in Spagna, vicino a Barcellona.

Test su strada e in pista

I tecnici di Aston Martin, insieme al pilota di sviluppo Darren Turner, stanno testando tre muletti della Valhalla. Questi prototipi sono stati progettati per garantire prestazioni ottimali, con particolare attenzione alla sterzata, all’aerodinamica attiva e alle prestazioni termiche del sistema frenante. Le immagini rivelano una coupé con colorazioni vivaci, tra cui il Podium Green e il Verdant Jade, che catturano l’attenzione degli appassionati di auto sportive.

Specifiche tecniche e prestazioni

La Aston Martin Valhalla sarà prodotta in soli 999 esemplari a partire dal secondo trimestre del 2025. Sotto il cofano, la supercar è equipaggiata con un motore V8 da 4.0 litri che eroga 828 CV, affiancato da tre motori elettrici che forniscono ulteriori 251 CV. La potenza totale raggiunge i 1.079 CV, con una coppia massima di 1.100 Nm. Queste specifiche permettono alla Valhalla di raggiungere una velocità massima di 350 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, posizionandola tra le hypercar più performanti del mercato.

Un design accattivante e innovativo

Il design della Valhalla non è solo estetico, ma funzionale. Le linee aerodinamiche e le livree sgargianti non solo attraggono l’occhio, ma migliorano anche le prestazioni complessive del veicolo. La combinazione di tecnologia avanzata e design distintivo rende la Valhalla un’auto unica nel suo genere, pronta a conquistare il mercato delle supercar.

Il futuro di Aston Martin

Con l’arrivo della Valhalla, Aston Martin si prepara a entrare in una nuova era, puntando su veicoli ibridi e ad alte prestazioni. Questo modello non solo rappresenta un passo avanti per il marchio, ma anche un segnale chiaro della direzione che l’industria automobilistica sta prendendo verso la sostenibilità e l’innovazione. Gli appassionati di auto e i potenziali clienti possono aspettarsi un’esperienza di guida senza precedenti, combinando potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia.