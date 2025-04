Aston Martin e Vanquish un binomio indissolubile per il marchio made in britain che sin dal suo debutto nel lontano 2001 e che nel corso del tempo ha saputo aggiornarsi mantenendo inalterate le sue caratteristiche peculiari che tanto fanno gola agli appassionati di auto.

Aston Martin Vanquish: un omaggio al motore V12

La Vanquish oggetto di interesse del nostro articolo è la versione entrata in produzione nel 2024 che già avevamo trattato all’uscita sul mercato. Un modello con caratteristiche sia di guida che di tecnica che ha richiami con il passato quando motori a dodici cilindri erano un must per le supersportive.

Il motore è il V12 biturbo che ha però subito un lifting totale rispetto alla scorsa generazione, sono infatti nuovi elementi come: monoblocco, bielle, testate, condotti ed iniettori. Anche i due turbocompressori sono stati alleggeriti ed offrono maggior potenza ed una miglior risposta al pedale del gas.

Sul fronte della potenza l’auto sprigiona 835 cavalli con un’accelerazione da 0 a 100 in 3,3 secondi ed una velocità massima di 345 km/h.

Il cambio è uno ZF ad 8 rapporti che permette di veleggiare nel comfort più totale alle basse andature ma che sa essere veloce e preciso quando si decide di spingere. A proposito di spinta fa bella mostra di sé il differenziale autobloccante elettronico che aiuta l’auto ad uscire velocemente dalle curve. Un aspetto non da poco considerando la mole notevole di 1835 kg.

Un prezzo da capogiro!

La Vanquish è ordinabile in Italia al prezzo di 400.000 euro, decisamente superiore rispetto alla concorrenza ma giustificato dalla classe sia tecnica che stilistica dell’auto che si differenzia davvero in un universo dove l’unico dato fondamentale sembra essere la velocità massima.

Con quest’auto si apprezza l’elettronica raffinata che si aspetta nel 2025 ma anche l’erogazione di un motore unico come il V12 anche se in configurazione bi-turbo, certamente più brutale degli aspirati ma meno coinvolgente sul fronte del sound.