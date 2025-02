Shakedown sul circuito inglese per la hypercar e poi direzione Qatar per il Prologo e la 1812 km di Losail.

Aston Martin sta proseguendo gli stadi di sviluppo della versione da competizione della Valkyrie che gareggerà sia nel campionato mondiale Endurance, il WEC ed anche in nord America nel campionato IMSA. Due banchi di prova decisamente interessanti per verificare la bontà del progetto della casa di Gaydon.

Shakedown a Silverstone per la creatura di Newey

La nuova Valkyrie LMH ha effettuato uno shakedown sul tracciato di Silverstone a pochi km in linea d’aria dallo stabilimento dell’azienda. Un’opportunità per affinare ulteriormente i dettagli dell’auto che sarà impiegata in gara in questa stagione.

Infatti l’auto ha già alle spalle oltre 15 mila km di test per garantire il massimo del fitting sia dal punto di vista tecnico che per i piloti che la guideranno in tutto il globo, sui circuiti più famosi del mondo.

IMSA e WEC sono due campionati di assoluto livello per la categoria a ruote coperte e le hypercar che hanno fatto il loro debutto lo scorso anno sono di sicuro le auto più attese dagli appassionati. Il team britannico vuole sicuramente omaggiare la tradizione che l’ha vista vincere numerose gare nel corso della propria gloriosa storia.

Prologo a Losail e prime sfide con i rivali

Valkyrie ha effettuato lo shakedown a Silverstone per arrivare con maggiori dati al prologo che si terrà a Losail dal 21 al 22 febbraio.

La prossima settimana le auto che parteciperanno alla 1812 km del Qatar infatti si troveranno fianco a fianco e per la prima volta conteranno solo i dati derivanti dalla pista.

Il prologo del WEC non è una vera competizione ma è molto simile ad una giornata di test per prendere confidenza con il tracciato e le vetture in vista dell’evento competitivo vero e proprio.

La settimana seguente, dal 26 al 28 febbraio, proprio sul circuito di Losail avrà luogo la prima tappa del WEC 2025 e lì non ci sarà spazio per nascondersi ma toccherà fare sul serio sin dalle prime prove cronometrate.