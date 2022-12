Audi A5 Sportback 2023: design, caratteristiche, motori

L'Audi A5 Sportback rimane per lo più la stessa vettura, con solo alcune modifiche di equipaggiamento per il 2023. Ecco quali sono.

L’Audi A5 Sportback 2023 è una berlina premium di bell’aspetto, divertente e dalla guida fluida. Versione allungata della A5 coupé e cabrio, la A5 Sportback utilizza una configurazione di propulsione identica, con un quattro cilindri in linea turbocompresso abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti e alla trazione integrale.

Audi A5 Sportback 2023: cosa c’è di nuovo?

L'Audi A5 Sportback rimane per lo più la stessa vettura, con solo alcune modifiche di equipaggiamento per il 2023. Un nuovo set di cerchi da 18 pollici e i fari a LED a matrice Audi sono ora di serie su tutti i modelli. Il sistema audio Bang & Olufsen 3D è stato aggiunto come equipaggiamento standard solo per l'allestimento Premium Plus.

Il pacchetto estetico Black Optic Plus è stato ampliato con l’aggiunta di uno spoiler posteriore nero e di terminali di scarico. Il cruise control adattivo è ora incluso nel pacchetto Convenience opzionale. Infine, un nuovo colore Chronos Gray sostituisce il Quantum Gray come opzione di vernice per la A5 Sportback 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

Per il 2023, la A5 Sportback è disponibile con due motorizzazioni a quattro cilindri turbocompressi. I modelli con lo stemma 40 erogano 201 cavalli, mentre i 45 ne erogano 261. La trazione integrale è di serie e tutte le A5 Sportback sono dotate di un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

La A5 Sportback è composta, sicura e facile da guidare in curva; è tutto ciò che una moderna berlina sportiva dovrebbe essere.

La sua agilità è anche sinonimo di comfort. Le buche e le rotture del manto stradale non la turbano più di tanto, soprattutto quando è equipaggiata con le sospensioni adattive opzionali. Lo sterzo ben bilanciato è naturale nelle mani del guidatore e gli pneumatici anteriori rispondono immediatamente agli input, rendendo questa Audi una gioia da pilotare sull’asfalto tortuoso.

