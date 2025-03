La nuova generazione della A6 Avant combina eleganza e tecnologia avanzata per un'esperienza di guida unica.

Design esterno: eleganza e sportività

La nuova Audi A si presenta con un design che unisce eleganza e sportività, richiamando elementi delle precedenti generazioni ma con un tocco di modernità. La calandra ampia e il tetto che scende verso il posteriore non solo conferiscono un aspetto dinamico, ma migliorano anche l’aerodinamica, raggiungendo un coefficiente di resistenza di 0,25, il migliore mai ottenuto da una station wagon Audi. I passaruota bombati e le finiture in nero lucido dell’allestimento S-Line esaltano ulteriormente il carattere sportivo del veicolo.

Interni: comfort e tecnologia all’avanguardia

All’interno, l’Audi A6 Avant offre un abitacolo spazioso e ben progettato, con due schermi principali da 11,9″ e 14,5″ orientati verso il guidatore. Il sistema di infotainment MMI, basato su Android Automotive, è veloce e reattivo, permettendo una connessione continua con il mondo esterno. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato una qualità percepita dei materiali inferiore rispetto alla generazione precedente, un aspetto che potrebbe influenzare l’esperienza complessiva di lusso che ci si aspetta da un’auto di questo calibro.

Motorizzazioni e prestazioni: potenza ibrida

La nuova A6 Avant è equipaggiata con motori ibridi, a partire da un 2.0 turbodiesel mild hybrid da 204 CV e un 3.0 V6 a benzina da 367 CV. Questi motori non solo offrono prestazioni elevate, ma garantiscono anche un’efficienza energetica migliorata. Il sistema mild hybrid consente di percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, rendendo la guida più sostenibile. Inoltre, l’assetto dell’auto è personalizzabile, con tre opzioni di sospensioni che possono adattarsi alle preferenze del guidatore, migliorando l’agilità e la stabilità del veicolo.

Disponibilità e prezzi: un investimento nel futuro

La nuova Audi A6 Avant sarà disponibile nelle concessionarie a partire da aprile 2025, con un prezzo di partenza di 69.350 euro per la versione 2.0 TDI da 204 CV. Saranno disponibili tre allestimenti: Business, Business Advanced ed S Line Edition, ognuno con caratteristiche uniche per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Con la sua combinazione di design elegante, tecnologia avanzata e prestazioni superiori, la A6 Avant si posiziona come una delle migliori scelte nel segmento delle station wagon di lusso.