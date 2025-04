Design distintivo e aerodinamica avanzata

La nuova Audi A si presenta con un design elegante e moderno, caratterizzato da linee fluide e proporzioni armoniose. Con una lunghezza di 4,99 metri, questa berlina offre un aspetto imponente e raffinato. La coda lunga e il pannello LED posteriore contribuiscono a un look distintivo, mentre i dettagli aerodinamici, come lo spoiler integrato, permettono di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,23. Questo non solo migliora l’estetica, ma anche l’efficienza del veicolo.

Interni premium e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova A6 berlina non delude le aspettative. Il cruscotto è dotato del sistema Audi MMI Panoramadisplay, che include un Virtual Cockpit da 11,9 pollici e un display dell’infotainment da 14,5 pollici. Un terzo schermo, opzionale, è disponibile per il passeggero, consentendo di visualizzare contenuti in streaming o la navigazione. I materiali utilizzati, come la microfibra Dinamica e i rivestimenti in pelle, creano un ambiente accogliente e di alta qualità. La fascia decorativa continua Softwrap abbraccia l’intera larghezza dell’abitacolo, conferendo un tocco di eleganza.

Motorizzazioni e praticità

La nuova Audi A6 berlina è disponibile con tre motorizzazioni mild hybrid, tutte abbinate a un cambio automatico S tronic a 7 rapporti. Le opzioni includono un motore 2.0 TDI da 204 CV con trazione anteriore e una versione con trazione integrale Quattro, oltre a un potente motore benzina 3.0 TFSI V6 da 367 CV. Per quanto riguarda la praticità, il bagagliaio offre una capacità di 492 litri, con sedili posteriori abbattibili in configurazione , rendendo la A6 berlina ideale per viaggi e spostamenti quotidiani. L’apertura del bagagliaio è facilitata da un sistema con proiettore integrato, che consente di aprirlo anche con un gesto del piede.