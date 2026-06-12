Pirelli confermata fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1 fino al 2028

La Formula 1 ha annunciato un’estensione significativa della sua partnership con Pirelliconfermando l’azienda italiana come fornitore ufficiale di pneumatici fino alla fine del 2028. Questo accordo, che include anche le serie FIA Formula 2FIA Formula 3 e F1 Academyrappresenta un riconoscimento dell’impegno costante di Pirelli nel campo dell’innovazione e della sicurezza.

L’estensione del contratto, inizialmente previsto fino al 2027, è stata resa possibile grazie a una clausola prevista nell’accordo firmato nel 2026. Questa decisione congiunta tra FIAFormula One Management e Pirelli garantisce stabilità e continuità a una delle collaborazioni più longeve e strategiche del motorsport moderno.

Un legame che dura da oltre 75 anni

La storia di Pirelli in Formula 1 affonda le radici nella stessa nascita del campionato, con la presenza dell’azienda già nella gara inaugurale del 1950. Nel corso di oltre settantacinque anni, Pirelli ha contribuito in modo significativo all’evoluzione tecnologica delle competizioni automobilistiche, sviluppando soluzioni sempre più avanzate in termini di prestazioni, sicurezza e sostenibilità.

Nel 2026, Pirelli ha superato il traguardo simbolico dei 500 Gran Premi come fornitore ufficiale, un risultato che testimonia l’impegno costante dell’azienda nel supportare la crescita del campionato. La partnership con la Formula 1 rappresenta per Pirelli un laboratorio di innovazione, dove sperimentare tecnologie e processi che trovano poi applicazione nei pneumatici destinati alle auto stradali.

Dichiarazioni dei principali protagonisti

Mohammed Ben SulayemPresidente della FIAha commentato: “Pirelli è un partner importante per il FIA Formula One World Championship da molti anni, garantendo costantemente elevati standard di prestazioni, innovazione e sicurezza. L’estensione della partnership fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli.”

Stefano DomenicaliPresidente e CEO di Formula 1ha aggiunto: “Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all’innovazione e alla sostenibilità. Sono quindi lieto che la FIA e noi prolungheremo questa collaborazione per un altro anno.”

Marco Tronchetti ProveraVicepresidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028, grazie all’accordo raggiunto con la FIA e Formula 1. La Formula 1 rappresenta per noi il migliore laboratorio per innovare, sperimentare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio dei pneumatici stradali di domani.”

L’impegno per l’innovazione e la sostenibilità

Pirelli non è solo un fornitore di pneumatici, ma un partner strategico che ha saputo supportare la costante crescita del campionato. L’azienda ha sempre dimostrato un forte impegno per l’innovazione e la sostenibilità, sviluppando soluzioni tecniche all’avanguardia che migliorano continuamente i processi di ricerca e sviluppo.

La prosecuzione dell’accordo permetterà a Pirelli di continuare a sostenere la F1 Academycontribuendo alla crescita e alla formazione dei nuovi talenti del motorsport. Questo impegno riflette la visione di Pirelli di essere un partner non solo tecnico, ma anche educativo e formativo per le future generazioni di piloti e ingegneri.

Con questa estensione, Pirelli continua a scrivere una pagina importante nella storia della Formula 1, consolidando il suo ruolo di leader nel settore dei pneumatici e dimostrando ancora una volta il valore di una partnership basata sulla competenza, l’innovazione e la ricerca della massima qualità.