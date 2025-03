La sfida dei dazi del 25%

Negli ultimi mesi, Audi ha iniziato a prendere in considerazione le prime azioni in risposta ai dazi del 25% imposti dal presidente Trump sulle importazioni provenienti da Canada e Messico. Questa decisione ha un impatto significativo sul gruppo tedesco, che comprende marchi prestigiosi come Bentley, Lamborghini e Ducati. La strategia principale attualmente in discussione è l’aumento dei prezzi delle vetture Audi negli Stati Uniti, una mossa necessaria per compensare i costi aggiuntivi derivanti dai dazi.

Localizzazione della produzione negli Stati Uniti

Un’altra opzione che Audi sta valutando è la localizzazione della produzione direttamente negli Stati Uniti. Attualmente, il marchio non possiede stabilimenti produttivi nel paese, ma sta considerando di utilizzare gli impianti Volkswagen già esistenti, come quello di Chattanooga nel Tennessee. Inoltre, Audi potrebbe decidere di investire nella creazione di nuovi stabilimenti per garantire una produzione più vicina al mercato americano. La decisione finale su queste strategie dovrebbe essere presa entro la fine del 2025.

Impatto sui risultati finanziari

Il direttore finanziario di Audi, Juergen Rittersberger, ha recentemente dichiarato che l’azienda sta esaminando come trasferire parte dei costi dei dazi ai clienti attraverso aumenti di prezzo. Tuttavia, l’obiettivo è trovare un equilibrio tra l’aumento dei prezzi e le regolazioni della produzione. I risultati finanziari del gruppo Audi non sono stati particolarmente brillanti nel 2024, con un utile operativo che è sceso da 6,3 miliardi di euro a 3,9 miliardi di euro, segnando un calo di oltre il 38%. Anche le vendite globali hanno subito un declino, con una riduzione dell’11,8% rispetto all’anno precedente.

Il futuro della gamma Audi

Nonostante le difficoltà, Audi continua a puntare sul rinnovamento della propria gamma di veicoli, in particolare in chiave elettrica ed elettrificata. Nel 2025 è previsto il lancio della nuova Audi Q3, insieme a dettagli tecnici sulla nuova Audi A5 in versione ibrida plug-in. Entro la fine dell’anno, Audi prevede di lanciare dieci novità PHEV, inclusa la nuova Audi A6 Avant. Queste iniziative rappresentano un passo importante per il gruppo tedesco, che cerca di mantenere la competitività nel mercato automobilistico globale, nonostante le sfide attuali.