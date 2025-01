Un incremento significativo dei prezzi delle assicurazioni auto

Nel mese di novembre 2024, il prezzo medio delle assicurazioni auto ha registrato un aumento del 6,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo i 416 euro. Questo dato, sebbene rappresenti un incremento, segna anche un momento di stabilità rispetto al mese di ottobre, quando l’aumento era stato più marcato, attestandosi al 7,2%. La situazione attuale suggerisce che, dopo un anno e mezzo di continui rincari, si possano intravedere i primi segnali di una possibile inversione di tendenza.

Confronto storico dei prezzi delle assicurazioni auto

Analizzando i dati storici, il prezzo medio di 416 euro a novembre 2024 riporta le tariffe RCA ai livelli del 2017. Tuttavia, è importante notare che, nonostante l’aumento, il costo attuale è inferiore del 12,24% rispetto al 2014, quando si attestava a 474 euro. Questo andamento evidenzia come, nonostante i recenti rincari, il mercato delle assicurazioni auto stia ancora recuperando terreno dopo un lungo periodo di ribassi.

Disparità territoriali nei costi delle assicurazioni

Le differenze nei premi assicurativi variano significativamente da provincia a provincia. A novembre 2024, le province con i rincari più elevati sono state Roma (+10,5%) e Sondrio (+9,8%). Al contrario, le province più economiche sono risultate Enna (293 euro) e Potenza (306 euro). Questa disparità evidenzia un differenziale di 307 euro tra la provincia più cara e quella meno costosa, con Napoli che registra il premio medio più alto a 600 euro.

Proposte per un nuovo sistema assicurativo

In risposta all’aumento dei prezzi, l’Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione (IVASS) ha proposto di superare il sistema bonus-malus, considerato obsoleto. Attualmente, oltre il 90% degli automobilisti si trova in prima classe di merito, grazie anche ai benefici della RC familiare. La proposta dell’IVASS prevede l’introduzione di un attestato di rischio ampliato e contratti speciali, che riconoscerebbero agli assicurati virtuosi parte degli utili generati dalle compagnie assicurative. Questo nuovo sistema potrebbe incentivare comportamenti di guida più responsabili e, di conseguenza, portare a risparmi per gli automobilisti.