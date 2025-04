Un incremento senza precedenti

Negli ultimi mesi, il nuovo Codice della Strada ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e cittadini. I dati parlano chiaro: in soli tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, il numero di patenti ritirate ha raggiunto livelli record. Secondo le statistiche, sono state ritirate 16.432 patenti, un incremento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo fenomeno ha messo a dura prova gli uffici amministrativi, costretti a gestire un carico di lavoro senza precedenti.

Le città più colpite

Le statistiche rivelano che le città italiane più colpite da questo aumento sono Milano, Bari, Palermo e Torino. A Milano, ad esempio, i ritiri sono aumentati del 253,6%, passando da 183 a 647. Anche Roma ha visto un incremento significativo, con 530 patenti ritirate rispetto alle 300 dell’anno precedente. Questo trend solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’efficacia delle nuove normative.

Le cause dell’aumento

Una delle principali cause di questo aumento esponenziale è la modifica all’articolo 173 del Codice della Strada, che prevede la sospensione della patente per chi utilizza il cellulare alla guida già alla prima infrazione. Questo cambiamento ha avuto un impatto immediato, con il 50% dei ritiri attribuiti a questa violazione. Inoltre, la nuova disciplina della sospensione breve della patente ha contribuito a questo fenomeno, colpendo anche un numero ristretto di automobilisti.

Le sfide per gli uffici competenti

Nonostante i risultati positivi in termini di sicurezza, l’aumento dei ritiri di patenti ha creato non poche difficoltà per gli uffici competenti. La gestione delle pratiche è diventata complessa, con agenti di polizia che devono comunicare ai conducenti dove verrà trattenuto il documento di guida. Inoltre, l’accesso alle banche dati da parte della Polizia locale presenta ancora delle criticità, poiché l’accesso alla piattaforma della motorizzazione è a pagamento.

Il futuro della sicurezza stradale

In conclusione, sebbene l’aumento dei ritiri di patenti possa sembrare allarmante, l’obiettivo principale rimane quello di migliorare la sicurezza stradale. È fondamentale che le sanzioni dissuadano comportamenti pericolosi e contribuiscano a ridurre il numero di incidenti e vittime. Con piccoli aggiustamenti, è possibile affrontare le sfide attuali e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.