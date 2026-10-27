Il weekend di Austin promette emozioni: Antonelli ha il primo match point, ma tutto dipenderà anche dai rivali e dalla strategia di squadra.

Dal 23 al 25 ottobre il Circuit of the Americas di Austin si trasformerà nel palcoscenico del Gran Premio degli Stati Uniti 2026. La gara, diciottesimo round del calendario, segna l’inizio di una serie di tre appuntamenti consecutivi sul continente americano, rendendo il fine settimana decisivo per la lotta al titolo mondiale di Formula 1. Oltre alla gara principale, il tracciato ospiterà anche le competizioni della F1 Academy, offrendo un weekend ricco di azione per gli appassionati.

Il match point di Kimi Antonelli: cosa serve per chiudere il campionato

Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, parte da Austin con la possibilità di raggiungere il primo match point della sua stagione. Per assicurarsi il titolo con cinque gare ancora da correre, il pilota italiano deve vincere la gara, mentre il compagno di squadra George Russell dovrebbe finire fuori dalle prime otto posizioni e Lewis Hamilton al di fuori delle prime quattro. In sostanza, la vittoria di Antonelli è necessaria ma non sufficiente: la combinazione di risultati dei colleghi è altrettanto cruciale per chiudere i giochi.

Gli avversari in pista: Verstappen, Ferrari e McLaren

Il campione in carica Max Verstappen arriva ad Austin dopo un percorso vincente nelle tappe asiatiche, determinato a consolidare il vantaggio guadagnato in Malesia e Singapore. La Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz, punta a sfruttare la gestione degli pneumatici su un tracciato che alterna curve veloci a lunghi rettilinei. Anche la McLaren, guidata da Lando Norris e Oscar Piastri, cerca di massimizzare il ritmo di gara, facendo leva sul bilanciamento aerodinamico e sulla capacità di mantenere un passo costante nella mezzanotte texana. L’Austin Circuit, infatti, mette alla prova la stabilità a bordo e la precisione nei cambi di direzione, fattori che potranno ribaltare le sorti della classifica.

Programma completo del weekend (orari italiani)

Venerdì 23 ottobre

19:30 – Prima sessione di prove libere (PF1)

23:00 – Seconda sessione di prove libere (PF2)

Sabato 24 ottobre

19:30 – Terza sessione di prove libere (PF3)

23:00 – Qualifiche (Q)

Domenica 25 ottobre

21:00 – Gara del Gran Premio USA (GP)

17:55 – Race 3 della F1 Academy (solo per gli appassionati della categoria emergente)

Il weekend prevede inoltre numerosi momenti “Paddock Live”, speciali come il tributo ad Alberto Ascari e le interviste post-gara, tutti programmati sul canale Sky Sport 4K e trasmessi in streaming su NOW.

Come vedere il Gran Premio: Sky, NOW e TV8

La copertura televisiva è curata da Sky Sport. Le prove libere 2, le qualifiche e la gara verranno trasmesse in 4K su Sky Sport 4K, mentre le altre sessioni saranno disponibili su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Per chi preferisce lo streaming, Sky Go e la piattaforma NOW offrono l’accesso live a tutti i contenuti, previa verifica dell’abbonamento.

Chi non possiede un abbonamento Sky potrà comunque recuperare qualifiche e gara in differita su TV8, sebbene gli orari di messa in onda dipendano dalla programmazione del canale.

Altri momenti da non perdere e fonti di aggiornamento

Durante il weekend, Race Anatomy presenterà un’analisi approfondita dei momenti salienti, con Fabio Tavelli e ospiti che decifreranno le strategie e le dichiarazioni dei protagonisti. Le notizie in tempo reale, gli highlights e le statistiche saranno disponibili su Sky Sport 24, e sui canali social di Sky Sport. Inoltre, gli appassionati potranno attivare le notifiche via WhatsApp per ricevere gli aggiornamenti più importanti direttamente sul proprio smartphone.