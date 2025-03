Il premio World Car of the Year 2025

Il prestigioso riconoscimento di World Car of the Year si avvicina e il , durante il New York International Auto Show, verrà annunciata l’auto vincitrice. Questo evento annuale celebra l’innovazione e l’eccellenza nel settore automobilistico, con una giuria composta da 96 esperti provenienti da 30 paesi che hanno il compito di valutare le migliori auto dell’anno.

Le finaliste selezionate

La giuria ha recentemente ridotto il numero delle candidate a sole tre auto per ciascuna categoria, rendendo la competizione ancora più accesa. Questo processo di selezione è fondamentale per garantire che solo i veicoli più innovativi e performanti possano ambire al titolo. Ogni anno, le case automobilistiche si sfidano per dimostrare la loro superiorità tecnologica e il loro impegno verso la sostenibilità.

Dichiarazioni dei protagonisti

Daniele Schillaci, CEO di Brembo, ha espresso il suo orgoglio nel sostenere un premio che valorizza l’innovazione nel settore. “Facciamo i nostri migliori auguri a tutti i partecipanti in attesa dell’annuncio del vincitore”, ha dichiarato. Anche Mark Schienberg, presidente del NYIAS, ha sottolineato l’importanza di questo evento, che coincide con il 125° anniversario del salone, affermando che il World Car Awards rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore automobilistico.

Riconoscimenti speciali

In aggiunta al premio per l’auto dell’anno, la giuria ha già eletto Stella Li, Executive Vice-President di BYD, come World Car Person of the Year 2025. Questo riconoscimento è particolarmente significativo, poiché Stella è la prima donna a riceverlo. La cerimonia di premiazione si svolgerà anch’essa il 16 aprile, rendendo la giornata ancora più memorabile per il settore automobilistico.

Attesa e curiosità

Con l’avvicinarsi della data fatidica, l’attesa cresce tra appassionati e professionisti del settore. Le case automobilistiche stanno intensificando le loro campagne promozionali, cercando di attirare l’attenzione sui loro modelli finalisti. Questo premio non solo rappresenta un traguardo importante per i costruttori, ma anche un’opportunità per i consumatori di scoprire le ultime novità e tendenze nel mondo dell’auto.