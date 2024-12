Un restyling atteso per la Dacia Jogger

Il 2025 segna un’importante tappa per la Dacia Jogger, il crossover che ha conquistato il mercato dal suo lancio nel 2021. Con l’avvicinarsi del restyling, gli appassionati e i potenziali acquirenti sono in attesa di scoprire le novità che caratterizzeranno questo modello. Le prime immagini spia dei prototipi, emerse negli ultimi mesi, suggeriscono che l’aggiornamento non si limiterà a piccole modifiche, ma porterà con sé un cambiamento significativo sia nell’estetica che nelle motorizzazioni.

Novità estetiche e funzionalità migliorate

Il design della Dacia Jogger rimarrà fedele alla filosofia del marchio, mantenendo le linee originali e la capacità di ospitare fino a sette persone. Tuttavia, il nuovo modello presenterà un frontale rinnovato, ispirato alle ultime creazioni di Dacia, come la nuova Duster e la Bigster. Tra le modifiche attese, un paraurti ridisegnato e fari LED dal design a Y, integrati in una calandra più elegante con elementi cromati. Inoltre, ci si aspetta una gamma di cerchi in lega e nuove opzioni di verniciatura, mantenendo comunque le protezioni in plastica su portiere e passaruota, oltre alle pratiche barre sul tetto, ideali per accessori vari.

Innovazioni tecnologiche e motorizzazioni

All’interno, la Dacia Jogger 2025 potrebbe adottare tecnologie avanzate, come un display da 10,1 pollici per il sistema di infotainment e un quadro strumenti digitale fino a 10 pollici. Un’altra novità interessante è il sistema YouClip, che permette di fissare oggetti utili come torce e supporti per smartphone in punti strategici dell’abitacolo. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci si aspetta che la Jogger possa adottare motori già presenti sulla Bigster, inclusi un nuovo motore 1.2 turbo mild hybrid a benzina e GPL da 140 CV e una versione full hybrid da 155 CV, che potrebbe sostituire l’attuale ibrido da 140 CV. Tuttavia, non è chiaro se verranno mantenute le varianti 1.0 turbo a benzina e GPL.

Prezzi e disponibilità

In termini di prezzi, si prevede che la Dacia Jogger 2025 manterrà un listino simile a quello attuale, con un prezzo di partenza intorno ai 18.000-19.000 euro. Questo posizionamento competitivo continuerà a rendere la Jogger un’opzione interessante per le famiglie e per chi cerca un crossover versatile e accessibile. Con queste novità, la Dacia Jogger si prepara a rafforzare la sua posizione nel mercato, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla tecnologia e al design.