La classifica delle migliori moto custom 2021 non può non partire dalla regina indiscussa, adesso in versione green. La storica casa di Milwaukee presenta la perfetta sintesi tra passato e futuro.

Un omaggio vintage al futuro: la Electra Glide ™ Revival rivisita il classico del 1969 in una riproduzione moderna, riconcepita per le strade del nuovo mondo ecosostenibile. È la nuova Harley Davidson che insieme alla Sportster è destinata a far parlare di sè a lungo.

In edizione “estremamente limitata“, come amano dire a Milwaukee, ne saranno realizzate solo 1.500 esemplari. Ricca di comfort e di accessori, dal Reflex™ Defensive Rider Systems e l’impianto radio Boom! Box GTS 6.5 compatibile con Apple CarPlay®. In mezzo alle ruote la potenza del Milwaukee-Eight® 114 ad Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI), con i suoi 1.868 cc ne garantisce prestazioni eccellenti. Entry level da 31 mila euro circa.

Evergreen made in Italy: Guzzi tra le migliori moto custom 2021

All’appello tra i miti di categoria, risponde presente la casa di Mandello che presenta V9 Roamer e V9 Bobber, capolavori dotati del mitico motore bicilindrico trasversale a V di 90°, “pronto ad offrire a tutti i piloti un piacere di guida superiore e stile sempre ai massimi livelli” dicono gli uomini del team Moto Guzzi.

Concepita per non accettare compromessi è agile e leggera per affrontare il traffico metropolitano e affidabile e confortevolissima per evadere verso lunghe percorrenze. Con meno di 12 mila euro ci si può assicurare il gioiellino della storica casa lombarda.

Carattere e Fascino Honda: la CMX1100 Rebel è una delle migliori moto custom del 2021

“La vecchia scuola torna di moda” hanno sentenziato i giapponesi di Honda nel presentare la nuova e molto ben riuscita CMX1100 Rebel. Disponibile solo con cambio automatico a doppia frizione DCT, cruise control di serie, forcella a cartuccia da 43 mm, ottima stabilità in frenata, si tratta di un gioiellino di elettronica e prestazioni. Esperimento riuscito di casa Honda.